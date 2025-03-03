瑪利歐鐵粉買爆！7-11這次開賣萬代一番賞新系列「超級瑪利歐居家派對」，2/27日起在指定7-11門市及官方認證店登場。這次超級瑪利歐一番賞帶來近30款派對必備小物，從零食收納、料理工具到家居擺飾通通有。獎項包含「零食收納盒」讓問號磚塊變身可愛零食箱，還有超可愛「蘑菇平底鍋、食人花造型夾、造型吐司模具」等實用單品，每一款都超有梗，粉絲通通要抽起來。



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▲超級瑪利歐居家派對一番賞，7-11限定門市開賣，每抽305元 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-11開賣超級瑪利歐居家派對一番賞，粉絲必抽瑪利歐周邊小物 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

超級瑪利歐居家派對一番賞

這次「超級瑪利歐居家派對」一番賞推出7種不同獎項，A獎「零食收納盒」以經典問號磚塊設計，B獎「英式下午茶兩層架」則融合水管、食人花等遊戲元素，C獎「平底鍋」可以煎出超級蘑菇圖樣的煎蛋或鬆餅，可愛度大加分。D獎則是「食人花造型夾」更是幽默感十足，夾起東西時就像被食人花咬住一樣。▲超級瑪利歐居家派對一番賞，零食收納盒超可愛 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲超級瑪利歐居家派對一番賞，蘑菇造型平底鍋 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理同樣是廚具系列的E獎「造型吐司模具」能烙印出磚塊、超級蘑菇、烏龜蛋等六款遊戲元素，還有可愛G獎「造型盤」帶來八款角色圖樣。買完所有獎項「最後賞Last One獎」則是超可愛「磚塊夜燈」，按下開關後，經典問號磚塊就會發光，讓房間瞬間充滿遊戲氣氛。這次「超級瑪利歐居家派對」2/27起在指定7-11限定開賣，每抽305元，粉絲手刀先衝、試手氣開抽。▲超級瑪利歐居家派對一番賞，超可愛造型吐司模具 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲超級瑪利歐居家派對一番賞，最後賞磚塊夜燈 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

開賣門市：7-11指定門市

開賣日期：2025/02/27起

售價：305元/抽



▲超級瑪利歐居家派對一番賞，7-11限定門市開抽 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理