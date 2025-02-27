賽車迷嗨翻了！這次樂高聯手Formula 1打造超狂賽車盛事，推出樂高版迷你F1賽車、20款全新F1系列積木，並且展出1:1等比例F1賽車開進台北市區、還有賽車闖關快閃活動、打卡抽樂高F1盒組等，總共4大活動亮點，窩客島帶賽車迷一起衝朝聖。



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▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

樂高賽車車庫假日限定巡迴活動資訊

這次台灣樂高與F1賽車的合作，最受矚目的就是「1:1樂高賓士F1賽車模型」，這輛樂高賽車長達5.12公尺、重達913公斤，由192,037顆積木拼砌而成，完整還原2023年賽季賓士賽車的造型，並且2/28在微風松高、3/1-3/2在西門紅樓、3/8-3/9在兒童新樂園快閃展出，讓粉絲可近距離欣賞。此外，在3/3-3/7期間這台巨大賽車還會在台北各商圈的街上巡迴展出，跟他拍照打卡還有機會抽樂高F1盒組。▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝賽車迷不只可以拍樂高賽車，也可以帶回家收藏！這次樂高也推出20款F1系列積木，讓賽車迷在家也能拼出夢幻車隊。主推款包含Technic系列1:8比例的「Red Bull RB20」以及「Ferrari SF-24」，打開可以看到完整還原懸吊系統、二速變速箱與V6引擎。▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，還有能夠一手掌握的Speed Champions系列，包含Mercedes、McLaren等10支車隊參賽車款，還原車身曲線與Pirelli輪胎，細節超逼真。為了讓粉絲們的收藏更加完整，樂高也推出F1賽車車庫、F1維修站、F1貨車等場景系列，讓人沈浸式打造自己的F1賽車場。▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝樂高這次也在快閃活動中，設計讓大小朋友都能玩的「樂高賽車車庫巡迴活動」2/28-3/9於台北三大地點巡迴，現場設有拼砌區，玩家可組裝專屬F1賽車，在賽道上比拼速度，挑戰賽積分最高者還能獲得樂高冠軍獎盃，讓大大小小賽車迷都一起朝聖。▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高聯手F1賽車推出賽車模型、台北市巡迴展出必打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

微風松高1F (台北市信義區松高路16號)

活動時間：2月28日 / 11:00-20:00



西門紅樓廣場(台北市萬華區成都路10號)

活動時間：3月1日至3月2日 / 11:00-20:00



台北市立兒童新樂園(臺北市士林區承德路五段55號)

活動時間：3月8日至3月9日 / 09:00-18:00



限量參加禮：2月27日至3月9日活動期間，凡參加樂高®賽車車庫巡迴活動闖關成功，即有機會獲得限量滿額折扣券，將可於3月1日至4月30日到樂高指定通路使用，享有指定系列滿$600折$100的限量優惠。



樂高賽車車庫台北街頭巡迴活動資訊

巡迴日期與時間： 3月3日3月7日 12:30-17:00 / 19:00-22:30

巡迴出沒範圍：

3月3日信義商圈

3月4日八德商圈及中山商圈

3月5日台北車站商圈及西門町商圈

3月6日東區商圈

3月7日信義商圈

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社群活動辦法：

於全台北街頭各處捕捉到樂高®賽車車庫拍下照片並於個人IG公開帳號發布，標記 @legotw_official 並hashtag #LEGOMercedesTW，將選出三位將樂高®賽車拍得最帥的玩家，送出樂高®盒組。