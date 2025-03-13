達美樂一口披薩、一口甜點通通要吃！達美樂近期不只推出獨享版馬芬披薩，這次再針對白色情人節話題，推出全新「熔岩可可馬芬」，主塔迷你一口甜點造型，還有爆漿可可瀑布內餡，一次擄獲巧克力控。這次新品熔岩可可馬芬還搭配「時尚黑限定包裝寶盒」，讓人吃甜點也有滿滿的儀式感。



▲達美樂白色情人節新品，熔岩可可馬芬即日起開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲達美樂新品熔岩可可馬芬，以及獨享版熔岩披薩馬芬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

達美樂熔岩可可馬芬

達美樂本次新品「熔岩可可馬芬」外層是蓬鬆可可馬芬、內餡是液態的絲滑可可醬，並且再撒上白色糖粉，打造療癒、濃郁的口感，熱熱吃更爽。為了讓巧克力控吃得很有儀式感，達美樂推出「時尚黑限定包裝寶盒」，模擬珠寶盒設計，推出單入、三入的選擇，不管是自己獨享，或是跟姐妹閨蜜揪團吃都很可以。▲達美樂白色情人節新品熔岩可可馬芬，內餡熔岩可可醬超療癒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲達美樂熔岩可可馬芬，搭配單入或三入時尚黑限定包裝寶盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合新品上市，達美樂熔岩可可馬芬自即日起推出優惠最低78折，單顆79元，3入組199元，6入組只要369元，情侶約會或好友聚餐都超適合。此外，達美樂近期也推出獨享版「熔岩披薩馬芬」一次3種口味，使用酥脆的餅皮，搭配加量起司，把披薩製成如杯子蛋糕造型，讓人方便獨享一口吃。推薦閱讀： 迷你版一口披薩！達美樂熔岩披薩馬芬3種口味隨手吃，迷你版獨享披薩新歡。 ▲達美樂新品熔岩可可馬芬即日起開賣，白色情人節必吃甜點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲達美樂除了甜點熔岩可可馬芬，也有鹹口味熔岩披薩馬芬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：即日起上市

售價：單顆79元，3入組199元，6入組369元。