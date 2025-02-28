買一送一、五折炸物都要吃！繼光香香雞無預警推出春季限定優惠，3/3～4/2 長達一個月的期間內，推出三大優惠方案，包括最低19元加價購、5折炸雞套餐，甚至連隱藏版新品「紅藜甜甜圈」也推出買一送一優惠，讓大家在三月份吃好、吃飽超滿足，也不傷荷包。
▲繼光香香雞買一送一、5折優惠/ WalkerLand窩客島整理提供
繼光香香雞這次最划算的優惠，是只在限定門市販售的「紅藜甜甜圈」，帶有帶有Q彈口感讓人一吃就停不下來，一直到四月初都有買一送一，一個人吃兩份超幸福。此外，也不要錯過「百元加價購」優惠，凡消費滿百，即可19元加購外酥內軟的「甜心地瓜球」，59元加購香氣逼人的「蒜脆杏鮑菇」，還能用79元吃到經典必點的「香香炸雞」。
▲繼光香香雞推三大優惠，有19元地瓜球、買一送一甜甜圈等/ WalkerLand窩客島整理提供
下午嘴饞的話也可以選擇這次推出的「人氣組合餐」優惠，最低95元起，如墨魚甜不辣、甜心地瓜球組合，鹹甜交錯超級涮嘴；蒜脆杏鮑菇、炸滷米血組合，外酥內嫩口感豐富；還有超罪惡的「香酥雞皮、美式脆薯」組合，炸物愛好者一定要試試。也推出個人獨享炸物組合，只要119元起即可品嚐三角骨、炸薯條、奶辣腿丁、甜不辣、大塊魷魚、地瓜薯等不同組合搭配，是誠意十足的優惠。
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▲繼光香香雞套餐組合最低5折起/ WalkerLand窩客島整理提供
▲繼光香香雞推薦必點「奶辣腿丁」/ WalkerLand窩客島整理提供
繼光香香雞優惠
活動時間：2025/3/3～4/2
優惠內容：
買一送一：部分門市限定甜甜圈買一送一。
消費百元加價購：19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元香香炸雞。
套餐優惠：95元起人氣組合、119元起個人餐、209元起明星套餐。
以上優惠活動詳情、規範，依繼光香香雞官方公告為主。