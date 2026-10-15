國民冰棒變暖暖包！可愛實用「雙雙棒行動電源」還原經典巧克力冰，一掰拆兩隻還能分朋友

編輯王瀅瀅表示，應該不少人在韓劇中看過這種掰冰棒的場景吧，現在居然真的把它變行動電源啦，還真的能一掰為二！

韓國文創商品向來點子不斷，總能將日常常見的趣味元素轉化為讓人會心一笑的生活小物。文創品牌miniduct聯名海太冰淇淋（해태아이스），將韓國家喻戶曉的國民巧克力冰棒「雙雙棒」（쌍쌍바）化身為「雙雙棒雙向充電式暖暖包行動電源」。這款兼具充電式暖暖包與行動電源功能的文創小物，外觀完美還原經典冰棒包裝，更將掰開分享的精神融入磁吸結構設計中，一上市就在韓國引起話題。



▲韓國品牌miniduct聯名海太冰淇淋，將國民冰棒化身為行動電源兼暖暖包。 逼真還原雙雙棒巧克力造型與經典包裝，一推出就引發熱烈討論。

完美還原掰開冰棒儀式感！充電保暖都能兩人分享

聊到韓國的雙雙棒冰棒，最著名的莫過於一定要從中間完美掰開、與親友一人一半分著吃的樂趣。這款行動電源將這項韓國人經典吃法發揮得淋漓盡致，採用磁吸式結構設計，平時吸附在一起是一整支冰棒，需要時只要輕輕一撥就能拆成兩支獨立的行動電源；等於買一個直接擁有兩個，拿著它出門簡直比真正的冰棒還吸睛，甚至連另一半或身邊朋友都能順便分享到電量與暖意。

▲磁吸式機身可輕鬆撥開一分為二，完美重現雙雙棒掰開分享的樂趣。 一個自用一個分給親友，讓外出充電與保暖過程充滿互動趣味。

這款商品不僅外型討喜，實用度也相當到位。它具備暖暖包與行動電源雙重功能，能在數秒內迅速發熱，提供多段溫度調節，最長可持續發熱15小時。兩機合一總容量達10000mAh（單支5000mAh），並支援最高兩台設備同時充電以及雙向輸入輸出。由於電池標示清楚且低於航空攜帶標準，出國搭飛機隨身攜帶也完全沒問題。

▲結合充電式暖暖包與行動電源雙重功能，最長可連續發熱15小時。 雙向輸入輸出且標示符合航空規範，出國搭飛機隨身攜帶超安心。

復古冰棒包裝加購配件，全套收藏質感滿分

除了主機之外，品牌還推出了充滿復古儀式感的周邊配件。包含了印有雙雙棒經典包裝圖樣的PVC防水收納包，剛好能將行動電源與充電線一同收納；另外也有專屬同色系巧克力纜線與線材集線帶，整套搭配起來宛如真的一包冰棒帶出門。

▲周邊同步推出同款PVC防水收納包與質感纜線，全套收藏視覺感十足。

儘管設計跟真的冰棒一模一樣，官方也不忘溫馨提醒這可是「永遠不會融化且不能食用」的實用小物。此系列商品目前可在miniduct韓國官方網站上選購，有興趣的朋友不妨上去瞧瞧。

▲miniduct 雙雙棒雙向充電式暖暖包行動電源兼具顏值與實用性，完美結合復古造型、磁吸拆分與持久保暖功能，無論自用或送禮都誠意滿分。

miniduct雙雙棒 商品資訊

miniduct雙雙棒雙向充電式暖暖包行動電源 10000mAh（미니덕트 쌍쌍바 듀얼 충전식 손난로 보조배터리 10000mAh）：59,600韓元（約台幣1,430元）

miniduct雙雙棒收納包（미니덕트 쌍쌍바 파우치）：8,900韓元（約台幣214元）

雙雙棒專用充電線 C to C 50cm（쌍쌍바 케이블 C to C 50cm）：8,900韓元（約台幣214元）





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