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炸雞控吃228優惠！德州美墨炸雞「無麵包炸雞堡」送薯條，只有3天。

炸雞 漢堡 台北速食 德州美墨炸雞 more
2025-02-27 14:03:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：德州美墨炸雞
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

炸雞控、速食控228連假三天來吃炸雞優惠！ 為了慶祝中華隊晉級經典賽，被譽為台北最好吃炸雞代表名店「德州美墨炸雞」，於228連假加碼推出限時優惠，連續三天來店點購超霸氣「巨無霸起司肉肉堡」，現場打卡並 Hashtag #我在美墨與中華隊一起前進東京，直接送你一份「紐奧良小薯」，炸雞堡配薯條的經典組合，讓你吃得心滿意足。

▲德州美墨炸雞 經典賽晉級優惠 / 德州美墨炸雞 提供、WalkerLand窩客島整理

▲德州美墨炸雞「巨無霸起司肉肉堡」用炸雞取代麵包 / 德州美墨炸雞 提供、WalkerLand窩客島整理



德州美墨炸雞「巨無霸起司肉肉堡」，絕對是炸雞控的夢幻逸品。用兩大片香酥炸雞取代漢堡麵包，夾入新鮮生菜、濃郁巧達起司，咬下去就是滿滿的雞肉香氣，搭配爽脆生菜和起司的鹹香，口感層次超豐富，一個就能吃超飽。這次限定優惠只有 3天，還沒吃過的快趁機衝一波，老饕們也別錯過免費小薯的機會。

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▲德州美墨炸雞「巨無霸起司肉肉堡」無麵包版炸雞控激推 / 德州美墨炸雞 提供、WalkerLand窩客島整理

 

德州美墨炸雞 經典賽晉級優惠

活動時間：2/28（五）～3/2（日）
活動內容：來店點購「巨無霸起司肉肉堡」，打卡並Hashtag #我在美墨與中華隊一起前進東京，即贈 紐奧良小薯一份。
 

德州美墨炸雞 門市資訊

天母店：台北市士林區中山北路六段752號
京站店：台北市大同區承德路一段1號B2
微風南山店：台北市信義區松智路17號B2

 

 

 

 

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 編輯 張人尹
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