三月就是要吃炸雞慶祝！bb.q CHICKEN為歡慶婦女節，特別推出超值優惠，讓炸雞控吃得開心又划算。從3月3日到3月31日，內用或外帶消費滿399元，就能用125元加購一份原價249元的調味雞翅，等於半價入手！四種口味任選，包括香甜濃郁的蜂蜜蒜味、經典鹹甜的韓式甘醬、濃醇邪惡的起司，以及帶點辣勁的燒肉風味，每一口都讓人停不下來。不論是跟閨蜜約會、家人聚餐，還是自己獨享這份美味，都是最棒的選擇。



▲bb.q CHICKEN炸雞翅半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理



▲bb.q CHICKEN韓式炸雞整個三月都有半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

bb.q CHICKEN 3月優惠活動整理

1、半價調味雞翅優惠

活動時間：2025/3/3 - 2025/3/31

活動內容：消費滿399元，可加價125元購買原價249元的調味雞翅一份（口味4選1：蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味）。

適用方式：內用、外帶（外送平台及APP訂購不適用）



2、社群分享送炸物

活動時間：2025/3/3 - 2025/3/31

活動內容：消費滿399元，在Facebook或Instagram上傳「有bb.q CHICKEN logo之物品」照片（炸雞、外帶盒、店面照等），標記官方帳號@bb.q.chicken.Taiwan，並加上#bbqCHICKEN標籤，經店員確認後，即可獲得88元炸物一份（炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕五選一）。

適用方式：內用、外帶（外送平台及APP訂購不適用）