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炸雞控吃半價優惠！bb.q CHICKEN「半價雞翅 免費炸物」整個3月都有。

炸雞 優惠 bbq CHICKEN 韓式炸雞 more
2025-03-03 13:48:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：bb.q CHICKEN
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

三月就是要吃炸雞慶祝！bb.q CHICKEN為歡慶婦女節，特別推出超值優惠，讓炸雞控吃得開心又划算。從3月3日到3月31日，內用或外帶消費滿399元，就能用125元加購一份原價249元的調味雞翅，等於半價入手！四種口味任選，包括香甜濃郁的蜂蜜蒜味、經典鹹甜的韓式甘醬、濃醇邪惡的起司，以及帶點辣勁的燒肉風味，每一口都讓人停不下來。不論是跟閨蜜約會、家人聚餐，還是自己獨享這份美味，都是最棒的選擇。

▲bb.q CHICKEN炸雞翅半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

▲bb.q CHICKEN韓式炸雞整個三月都有半價優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理



不只雞翅優惠，bb.q CHICKEN還加碼送炸物！活動期間內，凡消費滿399元，只要在Facebook或Instagram上傳「有bb.q CHICKEN logo的物品」照片，例如炸雞、外帶盒或店面照，再標記官方帳號加上指定標籤，就能免費獲得88元炸物一份。炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕五選一，讓美味再升級，滿足不同口味的需求。

▲bb.q CHICKEN打卡免費送炸物「炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕」五選一 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

這次bb.q CHICKEN的優惠活動，絕對是三月的美食重點。不管是想趁機吃好吃滿，還是分享美食順便拿免費炸物，現在就是最佳時機。提醒大家，這些優惠只適用於內用與外帶，外送平台與APP訂購不適用。想要大啖韓式炸雞的朋友，趕快揪團出發，享受這場專屬於炸雞愛好者的美味饗宴。

推薦閱讀：買一送一甜甜圈吃！繼光香香雞3大優惠「19元地瓜球 5折炸雞餐」。

▲bb.q CHICKEN炸雞優惠 / bb.q CHICKEN 提供、WalkerLand窩客島整理

 

bb.q CHICKEN 3月優惠活動整理

1、半價調味雞翅優惠
活動時間：2025/3/3 - 2025/3/31
活動內容：消費滿399元，可加價125元購買原價249元的調味雞翅一份（口味4選1：蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味）。
適用方式：內用、外帶（外送平台及APP訂購不適用）

2、社群分享送炸物
活動時間：2025/3/3 - 2025/3/31
活動內容：消費滿399元，在Facebook或Instagram上傳「有bb.q CHICKEN logo之物品」照片（炸雞、外帶盒、店面照等），標記官方帳號@bb.q.chicken.Taiwan，並加上#bbqCHICKEN標籤，經店員確認後，即可獲得88元炸物一份（炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕五選一）。
適用方式：內用、外帶（外送平台及APP訂購不適用）

 

 

 

 

 

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