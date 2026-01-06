7塊炸雞桶199元開吃！拿坡里披薩炸雞 三商炸雞下殺4折，199元炸雞桶吃起來。

拿坡里披薩．炸雞與三商炸雞同步推出199元優惠，從炸烤雙享到7塊炸雞桶，搭配會員加碼與加點選擇，速食控新年前聚餐與外帶分享吃起來。

▲拿坡里披薩．炸雞與三商炸雞同步推出199元優惠，對應不同聚餐人數，讓粉絲依情境自由搭配餐點。

拿坡里炸烤雙享一次吃到兩種口感

炸雞桶4折199元開吃！配合新年與春節前的聚餐需求，這次「拿坡里披薩 炸雞」以及「三商炸雞」雙品牌同步推出199元限定優惠，換算下來直接下殺4折起，從炸烤雙口味到經典炸雞桶，不論人多、人少都能開吃，讓粉絲在安排家庭聚餐或朋友小聚時，都趁這波優惠吃起來。拿坡里披薩．炸雞即日起至2月4日推出「雞省炸烤雙享」優惠，享6塊雞199元優惠，其中包含義式炸雞3塊、加普羅旺斯烤雞3塊，原價390元、特價199元，全台139間門市內用與外帶適用。一次滿足想吃炸又想吃烤的粉絲，日常用餐或小型聚餐都合適，兩種口感一次滿足。

▲拿坡里披薩．炸雞推出炸烤雙享組合，義式炸雞與普羅旺斯烤雞一次上桌，口感選擇更豐富。

三商炸雞199元桶餐與會員加碼

▲三商炸雞推出外帶7塊炸雞199元優惠，搭配會員點數回饋，聚餐外帶更好安排。



▲三商炸雞同檔期加碼多款加點優惠，從炸雞桶到棒腿，滿足不同粉絲分享需求。





拿坡里披薩．炸雞199元限定優惠資訊

同集團「三商炸雞」這次也特別自1月6日至1月26日推出外帶7塊炸雞199元優惠，原價455元，換算下來相當於打4折，適合與親友聚餐分食。還有更省的吃法，活動期間三商i美食會員可於APP使用5點兌換優惠券，享7塊炸雞會員價189元，另有灑粉酥炸棒腿加點價99元，讓聚餐搭配直接加菜。活動日期：即日起至2月4日止適用門市：全台139間門市優惠內容：

3塊烤雞+3塊炸雞 原價390元 內用/外帶特價199元

6塊烤雞(2雞腿+2腿排+2雞翅)+山賊烤雞翅3塊 原價585元 內用/外帶特價269元，三商 i 美食會員領券特價再享259元。

山賊烤雞翅4塊 原價260元 內用/外帶加購價99元





三商炸雞199元限定優惠資訊

外帶「7塊炸雞」，原價455元，特價199元。

三商i美食會員可於APP使用5點兌換三商炸雞限定優惠券，外帶7塊炸雞會員價189元。

外帶 (原味胡椒/川味椒麻/香檸起司)「6 隻灑粉酥炸棒腿」，原價149元，特價99元。

速食控約吃聚餐 必吃推薦

適用門市：全台16間門市活動期間：即日起至1月26日止優惠內容：

