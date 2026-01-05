美樂蒂披薩周邊必收！達美樂X美樂蒂招牌燈箱，美樂蒂披薩零錢包必收。

達美樂攜手美樂蒂推出聯名活動，結合披薩套餐、限定披薩盒、迷你招牌燈與翻轉魔法包，買披薩套餐送美樂蒂周邊，粉絲一定要收藏。

▲達美樂攜手美樂蒂推出開春聯名，從披薩盒到套餐周邊，讓粉絲一次收齊。（攝影：張人尹）



▲達美樂美樂蒂聯名主打套餐搭配周邊盲盒，吃披薩同時也能享受開箱樂趣。

達美樂X美樂蒂披薩盒登場

▲達美樂推出美樂蒂限定披薩盒，粉絲訂購大披薩即可獲得期間限定包裝。（攝影：張人尹）

達美樂X美樂蒂迷你招牌燈點亮日常

▲達美樂美樂蒂迷你招牌燈以品牌經典場景設計，成為居家桌面療癒小物。（攝影：張人尹）

美樂蒂變成一片披薩！這次達美樂特別與三麗鷗人氣角色美樂蒂合作，推出期間限定聯名企劃，推出超萌美樂蒂披薩盒，還有美樂蒂限量周邊「燈箱盲盒、披薩造型購物袋」，讓粉絲不只吃披薩，也能把療癒感帶回生活中，無論是家庭聚餐、朋友分享或日常外帶，讓三麗鷗鐵粉揪團吃達美樂，一起打卡賣萌。達美樂為這次與三麗鷗美樂蒂聯名，特別設計美樂蒂限定大披薩盒，美樂蒂以不同造型融入品牌元素，成為開春最吸睛的視覺亮點。即日起只要訂購達美樂任一大披薩，或選擇指定聯名套餐，就能獲得期間限定披薩盒款式，讓速食控外帶或分享都更有儀式感。除了限定版「美樂蒂披薩盒」，這次達美樂也推出兩款「美樂蒂聯名套餐」，一次獲得披薩與美樂蒂周邊小物。其中「夢幻閃耀套餐」包含經典系列大披薩、香烤雞條、大可樂，還贈送限定周邊「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」，共有圓形款、方形款、立牌款3種款式，包含美樂蒂、達美樂LOGO圖案雙面呈現，以盲盒方式隨機出貨，粉絲們通通要搜集。

達美樂X美樂蒂翻轉魔法包與打卡門市

▲達美樂美樂蒂翻轉魔法包隨套餐登場，結合披薩造型與日常實用性。



▲粉絲選購達美樂夢幻閃耀套餐，即可隨機獲得美樂蒂招牌燈盲盒。





達美樂X美樂蒂 聯名套餐資訊

夢幻閃耀套餐

經典系列大披薩1個

香烤雞條5條

1.25L大可樂

贈送 - 美樂蒂閃耀迷你招牌燈盲盒（隨機贈送，共有圓形款、方形款、立牌款3種款式）

達美樂X美樂蒂另一款套餐「翻轉魔法套餐」則更適合多人歡聚，其中包含精選系列火山大披薩1個、經典系列小披薩1個與蝴蝶酥3個，並且贈送限量周邊「美樂蒂翻轉魔法包盲盒」，有機會抽中翻轉零錢包，美樂蒂翻轉成披薩造型，幸運骰子可以翻轉成購物袋。達美樂同步於內湖店打造美樂蒂期間限定佈置，搭配社群活動，讓吃披薩也成為拍照與打卡行程的一部分。售價：499 元，外帶及外送皆可優惠時間：1/5-2/22，贈品數量有限送完為止套餐內容：

翻轉魔法套餐

精選系列火山大披薩1個（小農蕃茄瑪格麗特、道地美國、在地食鮮總匯、經典四喜、金鑽夏威夷、BBQ雞肉、超級豪華、招牌四喜、招牌海鮮四喜）

經典系列小披薩1個

蝴蝶酥3個

贈送 - 美樂蒂翻轉魔法包盲盒（隨機贈送，共有魔法披薩翻轉包、幸運骰子購物袋2種款式）

可愛IP聯名必衝

售價：999 元，外帶及外送皆可優惠時間：1/12-2/22，贈品數量有限送完為止套餐內容：

