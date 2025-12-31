搶全聯福利熊周邊！福利熊、蘋狗玩偶整箱抱回家，安全帽 襪子都有。

福利熊11歲生日推出限定周邊，福利熊、蘋狗等人氣角色化身實用療癒小物，1月1日起於大全聯搶先開賣，新年採買一次收齊。

迎接福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊，從春節必備小物到日常實用用品一次到位。1月1日起於全台大全聯門市搶先開賣，全聯門市也將於1月9日開放預購，讓粉絲不只在台北101看到福利熊，更能把新年祝福帶回家。這次周邊設計結合福利熊、大全熊與水果探險隊角色，走的是可愛中帶實用的路線，無論自用或送禮都很有存在感。



▲迎接福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊，從春節必備小物到日常實用用品一次到位。

▲刺繡中筒襪福利熊、大全熊、水果探險隊等超多造型，任選3件240元。





福利熊限定周邊新年登場！從春聯紅包到穿搭生活用品

春節系列主打馬年駿旺方形春聯與紅包袋，價格親民又充滿年味，門神組更為居家入口增添儀式感。日常用品則有高人氣的12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋，兼具收藏與採買實用性。穿搭與外出族群也能鎖定安全帽與刺繡中筒襪，讓通勤與日常造型多一點療癒元素，把福利熊自然融入生活每一天。



▲全聯安全帽推出福利熊、蘋狗、香蕉三款。





全聯福利熊居家療癒與實用型周邊一次收齊

居家系列同樣角色滿滿，絨毛玩偶一次集結福利熊、大全熊與水果探險隊共8款角色，適合收藏或送禮。福利熊與大全熊款玩偶毛毯組一物兩用，追劇或外出都實用。植絨地墊則推出福利熊與蘋狗款式，讓回家第一步就踩進療癒氛圍。日常採買也能帶上大全熊保溫保冷提袋，讓角色自然融入生活場景。



▲全聯也推出各種絨毛玩偶要用搶的。

全聯福利熊家族 周邊商品推薦

馬年駿旺方形春聯四入組

原價60元，直購價35元

10福利點加25元或250福利點免費換



馬年大發紅包袋五入組(福氣款/吉祥款)

原價80元，直購價35元

10福利點加25元或250福利點免費換



馬年納福門神組

原價100元，直購價59元

10福利點加49元或450福利點兌換



福利熊12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋-馬年偶袋

直購價120元，50福利點加99元



絨毛玩偶(福利熊福利熊變裝造型/大全熊/水果探險隊款)

任一款直購價300元，任兩件特價499元



水果探險隊絨毛玩偶組

直購價1350元，100福利點加1200元



玩偶毛毯組(福利熊款/大全熊款)

原價1380元，直購價440元10福利點加390元



植絨地墊(福利熊款/蘋狗款)

原價1290元，直購價340元，50福利點加290元



安全帽(福利熊款/蘋狗款/香蕉款)

原價1980元，直購價700元，50福利點加650元



刺繡中筒襪(福利熊款/大全熊款/水果探險隊款)

原價199元，任一款直購價120元。任選3件，240元



立體公仔喀擦筆 (福利熊款/大全熊款/水果探險隊款)

原價300元，任一款直購價120元，任選2件，180元



大全熊保溫保冷多用提袋

直購價70元





2026年最新話題！

推薦閱讀：2026年元旦新制懶人包！生一胎領10萬、平日國旅省2000元，租屋加薪減稅重點一次看。

推薦閱讀：2026跨年元旦優惠18間！超商買一送一 速食買一送一 手搖杯買一送一迎接2026年。

推薦閱讀：追星手搖杯應援！御私藏蔡依林演場會推草莓奶霜，大茗應援頑童蕎麥老鄉茶。





更多全聯福利熊周邊照片

▲全聯立體公仔喀擦筆任選2件180元。

▲刺繡中筒襪福利熊、大全熊、水果探險隊等超多造型，任選3件240元。