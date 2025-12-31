搶全聯福利熊周邊！福利熊、蘋狗玩偶整箱抱回家，安全帽 襪子都有。

福利熊11歲生日推出限定周邊，福利熊、蘋狗等人氣角色化身實用療癒小物，1月1日起於大全聯搶先開賣，新年採買一次收齊。
迎接福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊，從春節必備小物到日常實用用品一次到位。1月1日起於全台大全聯門市搶先開賣，全聯門市也將於1月9日開放預購，讓粉絲不只在台北101看到福利熊，更能把新年祝福帶回家。這次周邊設計結合福利熊、大全熊與水果探險隊角色，走的是可愛中帶實用的路線，無論自用或送禮都很有存在感。
福利熊限定周邊新年登場！從春聯紅包到穿搭生活用品
春節系列主打馬年駿旺方形春聯與紅包袋，價格親民又充滿年味，門神組更為居家入口增添儀式感。日常用品則有高人氣的12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋，兼具收藏與採買實用性。穿搭與外出族群也能鎖定安全帽與刺繡中筒襪，讓通勤與日常造型多一點療癒元素，把福利熊自然融入生活每一天。
全聯福利熊居家療癒與實用型周邊一次收齊
居家系列同樣角色滿滿，絨毛玩偶一次集結福利熊、大全熊與水果探險隊共8款角色，適合收藏或送禮。福利熊與大全熊款玩偶毛毯組一物兩用，追劇或外出都實用。植絨地墊則推出福利熊與蘋狗款式，讓回家第一步就踩進療癒氛圍。日常採買也能帶上大全熊保溫保冷提袋，讓角色自然融入生活場景。
全聯福利熊家族 周邊商品推薦
馬年駿旺方形春聯四入組
原價60元，直購價35元
10福利點加25元或250福利點免費換
馬年大發紅包袋五入組(福氣款/吉祥款)
原價80元，直購價35元
10福利點加25元或250福利點免費換
馬年納福門神組
原價100元，直購價59元
10福利點加49元或450福利點兌換
福利熊12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋-馬年偶袋
直購價120元，50福利點加99元
絨毛玩偶(福利熊福利熊變裝造型/大全熊/水果探險隊款)
任一款直購價300元，任兩件特價499元
水果探險隊絨毛玩偶組
直購價1350元，100福利點加1200元
玩偶毛毯組(福利熊款/大全熊款)
原價1380元，直購價440元10福利點加390元
植絨地墊(福利熊款/蘋狗款)
原價1290元，直購價340元，50福利點加290元
安全帽(福利熊款/蘋狗款/香蕉款)
原價1980元，直購價700元，50福利點加650元
刺繡中筒襪(福利熊款/大全熊款/水果探險隊款)
原價199元，任一款直購價120元。任選3件，240元
立體公仔喀擦筆 (福利熊款/大全熊款/水果探險隊款)
原價300元，任一款直購價120元，任選2件，180元
大全熊保溫保冷多用提袋
直購價70元
