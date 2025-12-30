追星手搖杯應援！御私藏蔡依林演場會推草莓奶霜，大茗應援頑童蕎麥老鄉茶。

手搖杯演唱會應援飲料必喝！御私藏應援蔡依林大巨蛋演場會推限定草莓奶霜，大茗以頑童MJ116歌曲推出冬瓜蕎麥老鄉茶，粉絲必喝。

▲手搖飲品牌結合演唱會話題，成為粉絲追星行程中的應援新選項。

御私藏 大巨蛋演唱會應援

▲COZY TEA 御私藏大巨蛋店推出「大藝術家」限定飲，呼應Jolin跨年演唱會話題。





演唱會最嗨應援飲料！看演唱會不只在場內熱鬧，場外的應援形式也越來越多元，近年手搖飲品牌紛紛結合演場會話題，推出限定飲品、應援活動，讓粉絲追星行程又再加一。這次「御私藏」應援蔡依林大巨蛋演場會推限定草莓奶霜，而大茗則應援頑童MJ116演唱會，已歌曲《OGS》為靈感推出門票抽獎活動，讓粉絲們看演唱會前就先喝兩杯。迎接蔡依林Jolin於大巨蛋舉辦跨年演唱會，位於大巨蛋的「COZY TEA 御私藏」加入應援行列，2025/12/30-2026/1/1推出期間限定飲品「大藝術家」。飲品名稱致敬蔡依林經典歌曲，以草莓雲頂奶霜為視覺亮點，選用法國愛樂威乳源搭配大湖草莓，基底為阿薩姆焦糖鮮奶茶，杯底加入寒天晶球增加層次，每杯售價95元、每日限量50杯，購買即贈彩繪環保保冷袋，憑蔡依林大巨蛋演唱會門票還可再折10元。

大茗 OGS應援企劃

▲大茗以《OGS》為靈感推出應援企劃，串聯飲品與演唱會抽票活動。





御私藏 蔡依林大巨蛋演唱會應援

大茗 頑童OGS應援企劃

飲料必喝新話題 手搖控要喝

呼應頑童MJ116台中洲際演唱會話題，大茗推出「OGS應援店企劃」，以同名主打單曲《OGS》為靈感，推出應援門市、應援飲品「冬瓜蕎麥老鄉茶」與「冬瓜蕎麥老鄉拿鐵」，以熟成蕎麥萃取結合古法熬製冬瓜糖，呈現溫潤穀物香氣。此外，在2026/1/11前於大茗全台門市消費任2杯飲品，於大茗官方Threads拍照上傳留言，即可抽頑童台中洲際演唱會雙人門票，跟粉絲們一起喝飲料追星。活動期間：2025/12/30-2026/1/1活動飲品：「大藝術家」每杯售價95元、每日限量50杯。憑蔡依林大巨蛋演唱會門票還再折10元。活動期間：即日起至2026/1/11應援飲品：冬瓜蕎麥老鄉茶、冬瓜蕎麥老鄉拿鐵（限定門市供應）活動門市：台中區全門市、台北通化店、新竹城隍店、台南中正店、高雄至聖店抽獎活動：大茗全台門市消費任2杯飲品，於大茗官方Threads拍照上傳留言，即可抽頑童台中洲際演唱會雙人門票。

