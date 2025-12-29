> 美食 > 近全品項星巴克買一送一！9小時快閃，新品維也納抹茶趁優惠喝。

2025-12-29 11:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:星巴克
年末揪朋友喝咖啡更划算。星巴克12月29日好友分享日買一送一登場，趁優惠一次喝到冬季回歸的維也納風系列與抹茶新品。

歲末年終聚會變多，想揪朋友喝咖啡更划算，星巴克推出限定一天的好友分享日買一送一，於12月29日當天，只要在指定時段到門市購買兩杯大杯以上飲料，就能享有其中一杯由星巴克招待的優惠，讓年底相聚多了一個輕鬆理由。無論是下班後臨時約同事，或是假日和朋友聊天放鬆，都能用熟悉的咖啡香為年末畫下溫暖句點。

▲星巴克買一送一12/29一日限定。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克歲末優惠買一送一，每人最多買二送二。（攝影：鄭雅之）
星巴克買一送一好友分享日登場

這次星巴克好友分享日於12月29日11時至20時登場，活動期間內購買兩杯大杯含以上容量，且冰熱與口味皆一致的飲料，即可享買一送一優惠。每人每次最多可買二送二，飲料需當場一次領取，適合多人一起點餐共享。優惠品項依各門市現貨為準，建議提早到店選擇想喝的品項，才能順利把握這波限定一天的年末咖啡優惠，讓日常喝咖啡也多了一點小確幸。

▲星巴克推薦必喝新品「黑櫻桃風味瑪奇朵」、「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」。
趁買一送一喝冬季新品！維也納抹茶那堤抹茶控要喝

除了把握買一送一優惠，也很適合趁這天試試回歸的維也納風系列新品。維也納風香醇那堤以蒸奶與濃縮咖啡為基底，搭配巧克力淋醬與香草馬斯卡彭奶油，口感濃郁卻不膩口。同步推出的維也納風抹茶那堤選用日本抹茶，茶韻微苦卻被奶香包覆，尾韻再撒上可可粉，整體風味柔和平衡，特別適合抹茶控在冬天用買一送一一次喝到。

▲星巴克維也納風系列回歸「維也納風香醇那堤 」、「維也納風抹茶那堤」。
星巴克買一送一 歲末好友分享日

活動日期：2025/12/29(一)
活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。
不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。
2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

飲料優惠請客也不怕心疼！

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知
