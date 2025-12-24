星巴克24款新品！維也納抹茶那堤先推，93元多一杯「鹹焦糖福吉茶那堤」外送才有。

星巴克一次推出24款冬季新品，從維也納風那堤、草莓甜點到輕食全到位，外送限定鹹焦糖福吉茶那堤第二杯半價，93元多喝一杯。

星巴克新品必喝推薦！迎接冬季與年末聚會季節，星巴克於12月26日推出多款冬季新品，從回歸的人氣「維也納風香醇那堤」與升級版「維也納風抹茶那堤」，到外送限定的「鹹焦糖風味福吉茶那堤」與「焦糖奶香星享那堤」，同步加入冬季飲品清單。外送平台更推出期間限定優惠，鹹焦糖風味福吉茶那堤第二杯半價，等於多一杯約93元，搭配多款草莓甜點與冬季周邊，讓年末喝暖也能精打細算。



▲星巴克冬季新品推出超過20款飲品、甜點和周邊。





星巴克維也納風系列回歸！抹茶也強勢升級

每到天氣轉冷，維也納風香醇那堤總會成為不少人心中的冬季代表。以綿密蒸奶結合濃縮咖啡，搭配巧克力淋醬與香草馬斯卡彭奶油，入口先感受到濃厚奶香，攪拌後咖啡與可可的苦甜層次逐漸浮現，喝起來溫潤順口。同步登場的維也納風抹茶那堤，選用日本抹茶，讓微苦茶韻被奶香包覆，尾韻撒上可可粉，整體風味平衡柔和，是抹茶控冬天不能錯過的一杯。



▲星巴克維也納風系列回歸「維也納風香醇那堤 」、「維也納風抹茶那堤」。





星巴克外送才有新品！鹹焦糖福吉茶那堤第二杯半價

主打外送限定的鹹焦糖風味福吉茶那堤，成為這波新品中的討論亮點。以焙茶搭配牛奶作為基底，融合帶有微鹹焦糖香氣的綿密奶油與濃縮咖啡，口感厚實卻不膩口，特別適合想在家慢慢喝熱飲的日子。活動期間於foodpanda 外送平台點購指定飲品，鹹焦糖風味福吉茶那堤可享第二杯半價，換算下來多喝一杯約93元，也讓冬天點外送多了一個更划算的理由。



▲星巴克外送限定「鹹焦糖福吉茶那堤」新上市，foodpanda 第二杯半價。





星巴克草莓甜點與熊寶寶登場！年末氛圍感拉滿

除了飲品，冬季草莓系列甜點也同步登場，包含草莓燕麥優格、草莓果粒優格飲、檸香法式草莓塔與經典草莓三溫糖戚風蛋糕，從清爽到濃郁一次滿足。節慶周邊則推出莓好熊寶寶系列，以粉嫩莓紅色調與療癒造型，為年末與新年時光增添溫暖祝福。無論是門市內用、外送取暖，或挑選甜點與周邊作為年末小確幸，都能感受到冬季專屬的療癒日常。



▲星巴克周邊推出莓好熊寶寶系列超萌。

▲星巴克草莓甜點系列，包含草莓燕麥優格、草莓果粒優格飲、檸香法式草莓塔與經典草莓三溫糖戚風蛋糕。

星巴克冬季新品飲品 開賣日：2025/12/26

飲品：

維也納風香醇那堤 Tall 170元、Grande 185元、Venti 200元

維也納風抹茶那堤 Tall 170元、Grande 185元、Venti 200元

鹹焦糖風味福吉茶那堤(外送限定)Grande 185元、Venti 200元

焦糖奶香星享那堤(外送限定) Grande 165元、Venti 180元



星巴克外送平台限定優惠 星巴克foodpanda 外送優惠 活動期間：2025年12月26日至2026年1月6日

指定飲品第二杯半價

適用飲品：鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤、馥列白



星巴克foodomo 外送優惠 活動期間：2025年12月26日至2026年1月13日

活動內容：福星再升級 230元雙杯組

適用飲品包含：鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤



星巴克輕食新品 品項：

里肌炒蛋丹麥堡 130元、傑克辣雞軟法堡 145元、巧克力奶油鹽可頌 80元、帕瑪森起司可頌 75元



星巴克 冬季草莓系列甜點 草莓燕麥優格、草莓果粒優格飲、檸香法式草莓塔、草莓三溫糖戚風蛋糕





飲料控的新品喝不完！

