萬波買一送一！隱藏版優惠衝萬波喝買一送一，薑汁撞奶回歸喝。

萬波薑汁系列熱飲暖心回歸！主打黑糖薑茶、薑汁紅茶與薑汁撞奶3款冬季手搖新品，聖誕期間再加碼好友買一送一優惠。

天氣轉涼時，手上那杯飲料也跟著想換成更溫暖的選擇。萬波近期推出全新薑汁系列，以嚴選老薑手工熬煮成薑汁為基底，一口喝下就能感受到溫熱香氣。此次一次推出黑糖薑茶、薑汁紅茶、薑汁撞奶3款熱飲，全數僅提供中杯熱飲，主打暖心又暖胃的冬季手搖新提案。除了新品登場，萬波同步祭出聖誕派對好友活動，邀請新朋友加入萬波官方LINE帳號就能獲得買一送一優惠，冬天喝飲料也能多一點幸福感。



▲萬波老薑薑汁系列強勢回歸，3大薑汁系列飲料推薦。

▲萬波嚴選的老薑手工熬煮成薑汁，推出「黑糖薑茶」、「薑汁紅茶」、「薑汁撞奶」。





萬波老薑薑汁系列強勢回歸！黑糖薑茶、薑汁撞奶推薦喝

萬波薑汁系列的靈魂來自每日手工熬煮的老薑薑汁，辛香溫潤卻不嗆口。黑糖薑茶以微辣薑香搭配淡淡黑糖甜味，入口順口不膩，適合想要單純暖身的人。薑汁紅茶則結合島嶼紅茶的茶香，在薑汁的辛辣中多了一層茶韻，層次感相當明顯。喜歡奶香系飲品的人，薑汁撞奶以醇厚奶香包覆薑汁辛香，口感滑順濃郁，喝完後從喉嚨一路暖到胃裡，是冬天特別有存在感的一杯。



▲冬季療癒系飲品「萬波老薑系列」暖心款薑汁撞奶推薦。





聖誕節揪喝！萬波好友買一送一剛剛好

除了新品熱飲，萬波在聖誕節期間也準備了好友專屬的小驚喜。活動期間只要邀請3位新好友加入萬波LINE官方帳號，就能獲得大杯島嶼紅茶買一送一券。對於常揪朋友一起買飲料的人來說，這波活動不只適合分享，也很適合趁著聚會、交換禮物時順手來一杯暖呼呼的熱飲。搭配薑汁系列限定熱飲一起開喝，讓整個冬天的日常多了一點儀式感，也替聖誕節增添更溫暖的氛圍。



▲萬波「薑汁撞奶」加珍珠更療癒。

萬波 薑汁系列飲品

黑糖薑茶 中杯45元 熱飲限定

薑汁紅茶 中杯50元 熱飲限定

薑汁撞奶 中杯50元 熱飲限定





萬波聖誕買一送一

活動期間：12月19日至12月26日

活動內容：邀請3位新好友加入萬波LINE官方帳號，贈大杯島嶼紅茶買一送一券1張。

注意事項：萬波保有活動最終解釋與修改權

