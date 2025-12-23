> 美食 > 大茗草莓升級喝法！大人系飲料大茗莓醺奶紅，草莓茶酒聖誕節限定開賣。

大茗推出草莓系列第二彈「莓醉雙奏章」，於勤美誠品綠園道店限時販售，主打草莓茶酒飲品，結合低酒精與茶香風味，聖誕節與跨年必喝草莓微醺飲品。
大人系「大茗草莓飲料」喝起來！這次大茗草莓季一推出新品「翡翠莓香、草莓優格飲」就讓飲料控、草莓控搶著朝聖，這次大茗在針對聖誕節、跨年話題，推出兩款升級版「莓醉雙奏章」草莓茶酒系列飲品，主打大人系草莓飲品，結合草莓、茶韻與低酒精元素，只在12/24-12/31期間限定、只在勤美誠品綠園道店獨家開賣。
▲大茗於歲末推出勤美誠品綠園道店限定草莓企劃，將茶酒與草莓風味結合，打造節慶期間的微醺手搖飲話題。
▲熟悉奶茶融合草莓與紅茶酒香，大茗莓醺奶紅為冬季夜晚增添一份輕柔的微醺氛圍。
節慶草莓結合茶酒新提案

大茗草莓季限定系列「莓醉雙奏章」以茶酒為核心，將草莓果釀、茶香與低酒精融合，讓粉絲在街邊就能感受節慶微醺氛圍。其中推薦清爽系「莓醉玉露」以 Teapsy 原翠青茶酒為基底，結合大茗經典的「玉露奶青」與草莓果釀，還喝得到青茶茶酒帶出淡雅酒香，整體風味清爽、不厚重，適合午後或夜晚想要輕鬆小酌的粉絲。

▲草莓季進入高峰，大茗以低酒精茶飲切入節慶市場，讓粉絲在街邊也能感受聖誕與跨年的儀式感。
莓醺奶紅重現經典奶茶

如果是奶茶控，大茗則推薦另一款「莓醺奶紅」，選用 Teapsy 原翠香紅茶酒，搭配懷舊風格的經典奶茶與草莓果釀。讓粉絲們喝捯到熟悉的奶茶香氣、紅茶酒香，並且以草莓酸甜果香打造酸甜、不膩口的風味。大茗行銷經理鄭雅文表示，「莓醉雙奏章」是一場關於節慶的風味提案，12/24-12/31於勤美誠品綠園道店限定販售，讓聖誕節、跨年期間增加微醺新選擇。

▲大茗「莓醺奶紅」結合 Teapsy 原翠香紅茶酒與經典奶茶，加入草莓果釀，呈現溫潤順口的節慶風味。
大茗 莓醉雙奏章 販售資訊

供應期間：2025/12/24-12/31
販售門市：大茗勤美誠品綠園道店（臺中市西區公益路68號B1樓）
售價：
莓醉玉露 / 4% vol. ：$239元
莓醺奶紅 / 4% vol. ：$239元

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
