先喝道買一送一！先喝道3大聖誕優惠，一人獨享100杯飲料喝。

先喝道冬季必喝太妃厚奶霜，聖誕連三天推出買一送一、抽百杯、第二杯半價優惠，飲料控快衝。

聖誕平安夜就揪喝先喝道買一送一！聖誕節還沒想到喝什麼，就讓先喝道幫忙打造儀式感。今年先喝道推出冬季限定的「英式太妃系列」上市後討論度超高，12月再推三波限定活動。從平安夜開始搶先買一送一，到聖誕節抽100杯的互動抽獎，以及太妃系列第二杯半價優惠，讓大家能以更親民價享受多杯甜蜜風味。想喝太妃伯爵或太妃蜜桃的讀者，這幾天走過路過千萬別錯過活動期間，先喝道門市直接喝起來。



▲先喝道冬季新品「太妃厚奶霜系列」聖誕平安夜買一送一。



▲先喝道新品「太妃蜜桃厚奶霜」爆紅。





先喝道太妃系列買一送一

這次太妃厚奶霜最大亮點在於加入椪糖脆脆，喝得到脆口感成為冬季熱門話題。入口是綿滑厚奶霜，緊接著感受脆甜與焦糖尾韻，濃而不膩很適合冬天來一杯。系列口味有太妃伯爵與太妃蜜桃，以佛手柑與果香平衡整體甜度。想換風味也能選擇太妃風味拿鐵與奶茶，多款太妃系列飲品同步販售。無論是冷冷的聖誕夜想喝甜飲暖身，或跨年想來點儀式感，太妃厚奶霜都成為近期網路詢問度高的冬季飲品。



▲先喝道新品「太妃厚奶霜系列」有厚奶霜、拿鐵、奶茶，奶茶控要來喝。





先喝道聖誕跨年3大優惠！100杯太妃飲品獨享喝

12月24日至26日連續三天，先喝道以平安夜、聖誕節與跨年主題推出限定優惠。平安夜當天買太妃伯爵厚奶霜即送太妃蜜桃厚奶霜。聖誕節於官方粉專推出互動抽獎，只要猜中發票號碼有機會抽中100杯太妃蜜桃厚奶霜。12月26日再推出太妃系列第二杯半價優惠，讓甜蜜從聖誕延續到跨年。入手門檻親民與獎項吸睛，也增添今年冬季最有期待感的飲品選擇，粉絲們記得把握期間限定活動。



▲先喝道平安夜當天買太妃伯爵厚奶霜即送太妃蜜桃厚奶霜。







先喝道買一送一 聖誕節優惠

活動時間：2025/12/24限定

活動內容：購買太妃伯爵厚奶霜冷飲75元，加贈太妃蜜桃厚奶霜(冷飲75元)。

注意事項：每人限購2組，限現場與你訂自取。





先喝道聖誕節抽獎

活動時間：2025/12/25～12/31抽獎活動

活動內容：猜發票末4碼，中獎機會抽100杯或25杯。





先喝道 第二杯半價

活動時間：12/26限定

活動內容：太妃系列全品項第二杯半價。

品項：

太妃風味厚奶霜 75元

太妃風味拿鐵 75元

太妃風味奶茶 65元

飲料買一送一要喝！

