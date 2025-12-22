> 美食 > 3大星巴克優惠！連5天星巴克買一送一，外送限定「焦糖奶香那堤」88元就有。

3大星巴克優惠！連5天星巴克買一送一，外送限定「焦糖奶香那堤」88元就有。

tiger Walker 玩樂季買一送一咖啡星巴克foodomo
2025-12-22 10:10文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:星巴克
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克年底推3大優惠！買一送一與指定日優惠，外送限定飲品「焦糖奶香星享那堤」第二杯半價，咖啡控先筆記。

星巴克3大優惠先喝買一送一！年底聚會行程滿滿，那就少不了星巴克買一送一的陪伴。星巴克近日釋出三波優惠，首推門市推出2天限時好友分享日買一送一；foodpanda、foodomo外送才點的到的「焦糖奶香星享那堤」則是於近日大爆紅，若是在foodpanda下訂還可享第二杯半價折扣，讓不想出門的咖啡控也能輕鬆喝到甜香焦糖奶蓋。而foodomo外送則是在12/26前每週三～週五都有買一送一 ，無論揪同事午休買杯咖啡，或在辦公室用外送犒賞自己，讓大家整個禮拜都有星巴克買一送一療癒身心靈。

▲星巴克買一送一12/22、12/23連兩天登場，近全品項都有。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克買一送一12/22、12/23連兩天登場，近全品項都有。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克耶誕限定買一送一連喝5天。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克耶誕限定買一送一連喝5天。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一過耶誕！

星巴克好友分享日將於12月22日至12月23日開跑，每日11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯以上容量且口味一致的飲品，就能享買一送一優惠。每人每次最多買二送二。對於正在規劃交換禮物或與好友見面的小資族來說，這次買一送一省下的價格相當有感，在節慶前夕也能以甜甜價格喝到咖啡，替忙碌生活補充暖意。若是錯過也沒關係，foodomo外送平台將於12/24~12/26推出「那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤」買一送一優惠，在聖誕週每一天陪大家度過。

▲星巴克買一送一近全品項都有，每人最多可享買二送二。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克買一送一近全品項都有，每人最多可享買二送二。(攝影：鄭雅之)

外送限定「焦糖奶香星享那堤」爆紅！foodpanda第二杯半價

同時話題度飆升的外送限定焦糖奶香星享那堤，也在耶誕前推出限時優惠。這款以焦糖風味那堤為基底，加入綿密冰涼焦糖奶油，最後淋上焦糖醬，入口能喝到滑順奶香與焦糖甜感，尾韻帶出烤核果氣息，濃郁又帶層次。提供於foodpanda與foodomo販售，大杯160元、特大杯175元，目前在foodpanda還推出第二杯半價優惠，若再輸入優惠碼「pickup」現折100元，換算等於特大杯一杯最低88元就能喝到，適合寒冷冬日賴在家也想補充咖啡因的人隨手點一杯。

▲外送限定「焦糖奶香星享那堤」爆紅，foodpanda第二杯半價。
▲外送限定「焦糖奶香星享那堤」爆紅，foodpanda第二杯半價。


星巴克買一送一 耶誕節快樂

活動時間：2025/12/22(一)-12/23(二)
活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。
2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

foodomo 星巴克好友分享日

活動時間：2025/12/3(三)-12/26(五) 每週三~五
活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。

foodpanda 第二杯半價

活動時間：2025/12/16(二)-12/25(四)
活動內容：活動期間於foodpanda點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。


小資族要跟的優惠還有這些！

推薦閱讀：麻古茶坊買一送一！14天麻古茶坊買一送一，粉粿金萱最新人氣王外送喝。

推薦閱讀：CITYLINK三重店19品牌進駐！CITYLINK三重店12/20開幕優惠 19間必逛必吃，三重人一次看。

推薦閱讀：星宇航空台北直飛馬尼拉回歸！優惠碼折1000元，菲律賓3大城市搭星宇出發。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
萬華人優惠一次看！台北花園大酒店 樂齡55折、鄰里85折、壽星當日免費，攻略懶人包。
萬華人優惠一次看！台北花園大酒店 樂齡55折、鄰里85折、壽星當日免費，攻略懶人包。
編輯 李維唐
星巴克買一送一2天開喝！近全品項0元多一杯星巴克，必喝推薦先看。
星巴克買一送一2天開喝！近全品項0元多一杯星巴克，必喝推薦先看。
編輯 鄭雅之
UG奶茶買一送一！三窨十五茉UG奶茶外送買一送一，招牌315 Uber Eats開喝。
UG奶茶買一送一！三窨十五茉UG奶茶外送買一送一，招牌315 Uber Eats開喝。
編輯 張人尹
CoCo買一送一！CoCo百香雙響炮買一送一，小湯圓奶茶2杯99元喝到跨年。
CoCo買一送一！CoCo百香雙響炮買一送一，小湯圓奶茶2杯99元喝到跨年。
編輯 張人尹
GODIVA買一送一！巧克力霜淇淋3款任選買一送一，可寄冰一人獨享吃。
GODIVA買一送一！巧克力霜淇淋3款任選買一送一，可寄冰一人獨享吃。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊