3大星巴克優惠！連5天星巴克買一送一，外送限定「焦糖奶香那堤」88元就有。

星巴克年底推3大優惠！買一送一與指定日優惠，外送限定飲品「焦糖奶香星享那堤」第二杯半價，咖啡控先筆記。

星巴克3大優惠先喝買一送一！年底聚會行程滿滿，那就少不了星巴克買一送一的陪伴。星巴克近日釋出三波優惠，首推門市推出2天限時好友分享日買一送一；foodpanda、foodomo外送才點的到的「焦糖奶香星享那堤」則是於近日大爆紅，若是在foodpanda下訂還可享第二杯半價折扣，讓不想出門的咖啡控也能輕鬆喝到甜香焦糖奶蓋。而foodomo外送則是在12/26前每週三～週五都有買一送一 ，無論揪同事午休買杯咖啡，或在辦公室用外送犒賞自己，讓大家整個禮拜都有星巴克買一送一療癒身心靈。



▲星巴克買一送一12/22、12/23連兩天登場，近全品項都有。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克耶誕限定買一送一連喝5天。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一過耶誕！

星巴克好友分享日將於12月22日至12月23日開跑，每日11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯以上容量且口味一致的飲品，就能享買一送一優惠。每人每次最多買二送二。對於正在規劃交換禮物或與好友見面的小資族來說，這次買一送一省下的價格相當有感，在節慶前夕也能以甜甜價格喝到咖啡，替忙碌生活補充暖意。若是錯過也沒關係，foodomo外送平台將於12/24~12/26推出「那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤」買一送一優惠，在聖誕週每一天陪大家度過。



▲星巴克買一送一近全品項都有，每人最多可享買二送二。(攝影：鄭雅之)





外送限定「焦糖奶香星享那堤」爆紅！foodpanda第二杯半價

同時話題度飆升的外送限定焦糖奶香星享那堤，也在耶誕前推出限時優惠。這款以焦糖風味那堤為基底，加入綿密冰涼焦糖奶油，最後淋上焦糖醬，入口能喝到滑順奶香與焦糖甜感，尾韻帶出烤核果氣息，濃郁又帶層次。提供於foodpanda與foodomo販售，大杯160元、特大杯175元，目前在foodpanda還推出第二杯半價優惠，若再輸入優惠碼「pickup」現折100元，換算等於特大杯一杯最低88元就能喝到，適合寒冷冬日賴在家也想補充咖啡因的人隨手點一杯。



▲外送限定「焦糖奶香星享那堤」爆紅，foodpanda第二杯半價。





星巴克買一送一 耶誕節快樂

活動時間：2025/12/22(一)-12/23(二)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





foodomo 星巴克好友分享日

活動時間：2025/12/3(三)-12/26(五) 每週三~五

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。





foodpanda 第二杯半價

活動時間：2025/12/16(二)-12/25(四)

活動內容：活動期間於foodpanda點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。







小資族要跟的優惠還有這些！

