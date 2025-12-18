麻古茶坊買一送一！14天麻古茶坊買一送一，粉粿金萱最新人氣王外送喝。

麻古茶坊買一送一外送優惠開喝！Uber Eats 推出粉粿金萱買一送一，還加碼送雙杯保冷袋，粉粿控與茶香派一次滿足。

麻古茶坊買一送一又來了！麻古茶坊在年底檔期再度替手搖飲控送上驚喜，這次在外送平台 Uber Eats 推出「粉粿金萱買一送一」限定優惠。活動期間只要透過平台下單指定優惠組合，不只能一次喝到兩杯人氣飲品，還能加碼獲得雙杯保冷袋，對於習慣外送、想一次多帶幾杯的人來說相當實用。



▲麻古茶坊「粉粿金萱」 Uber Eats限定買一送一 。





麻古茶坊最新人氣必喝！紅萱粿系列推薦

麻古茶坊紅萱系列一直都是熟客心中的定番選擇，11月推出全新配料「紅萱粿」，更讓整杯飲料的層次感直接升級。紅萱粿在製作時融入紅萱烏龍茶湯，讓粉粿本身帶有自然茶色與淡淡茶香，入口後能感受到 Q 彈口感與茶韻同時展開。搭配清香耐喝的金萱茶底，不會被甜味搶戲，反而更襯托出茶香特色，也讓咀嚼系飲料多了一份成熟感。



▲麻古茶坊11月推出全新咀嚼系配料「紅萱粿」。





麻古茶坊買一送一！Uber Eats外送限定

對喜歡單純茶香的人來說，金萱本身帶有淡淡奶香、柔順清爽的風味就已經很耐喝，而加入紅萱粿後，則讓整體從香氣到口感都更加完整。每一口除了喝得到茶香，也能透過咀嚼延長風味停留時間，喝完不容易膩。這次麻古茶坊選擇在 Uber Eats 推出買一送一，也讓平常觀望的人有更低門檻嘗試，老粉絲則能趁機多帶幾杯回家。無論是想找麻古茶坊推薦飲品、粉粿飲料，或是年底外送優惠清單，這杯粉粿金萱都很適合列入必喝名單。



▲麻古茶坊四款紅萱系列新飲料11/21開賣。







麻古茶坊 Uber Eats 優惠資訊整理

活動期間：12月17日（三）至12月30日（二）

活動平台：Uber Eats

優惠內容：麻古茶坊 粉粿金萱 L 杯買一送一

加碼贈品：購買指定優惠組合即贈雙杯保冷袋一個

注意事項：贈品數量有限，送完為止。





