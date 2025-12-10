GODIVA買一送一！巧克力霜淇淋3款任選買一送一，可寄冰一人獨享吃。

巧克力控最期待的優惠來了，GODIVA推出霜淇淋買一送一與巧克力買三送三雙重甜度。

巧克力控要吃GODIVA巧克力霜淇淋買一送一！GODIVA 在歲末推出霜淇淋買一送一活動，替巧克力迷安排好週末的甜度補給。活動於12月13日至12月14日登場。對於巧克力控來說，難得的GODIVA買一送一更像是一種冬日限定的療癒儀式，讓迎接2026變得更有期待。無論是逛街途中順手買，或刻意到指定門市報到，都能讓週末多一點甜度與心情加分的輕鬆感。



▲GODIVA巧克力霜淇淋買一送一優惠，將於本週末12月13日至12月14日快閃登場。





GODIVA巧克力霜淇淋買一送一！只有兩天限定

這次活動最受矚目的，就是經典GODIVA巧克力霜淇淋買一送一，黑巧克力濃郁、白巧克力柔和、雙重風味更是滑順迷人，加上手工巧克力刨花的點綴，使每一口都層次豐富又帶點儀式感，三款口味任選都有買一送一。優惠僅限兩天，巧克力控可選擇揪人到現場享用兩份霜淇淋，想要一人獨享兩支霜淇淋的話，也能領取兌換券在12月22日前再回來吃。對愛吃冰的人來說，冬天反而是享受霜淇淋的最佳時刻，這次優惠剛好成了讓週末幸福加倍的小理由。



▲GODIVA巧克力霜淇淋3款任選買一送一。





散裝 GODIVA 巧克力買三送三！一次補齊最剛好

若前往的是未販售霜淇淋的門市，也不用覺得錯過甜點時刻，因為散裝巧克力買三送三同樣在12月13日至12月14日同步登場。夾心巧克力的滑順、片裝巧克力的經典、松露的濃郁、G Cube 的小巧精緻，都能任意組合，低價者為贈送品項，非常適合補貨、送禮或與朋友分食。一次帶走六顆剛剛好，不但能試到不同口味，也能為節慶增添更多巧克力氛圍。對喜歡多種風味的巧克力迷來說，這項優惠就是最實在的冬日甜點選擇，在年底前補足味蕾的幸福感。



▲GODIVA再加碼推出散裝GODIVA巧克力買三送三優惠。

GODIVA巧克力 優惠

GODIVA 霜淇淋買一送一

活動期間︰2025年12月13日〜12月14日

擇一優惠︰

1、現場獲贈霜淇淋乙支。

2、獲贈霜淇淋兌換券乙張（12月22日前使用）。



販售門市︰

微風廣場、遠百信義A13、京站、SOGO復興、SOGO天母、板橋大遠百、新光三越信義A8、林口三井、南港Lalaport、華泰、遠東巨城、台中新光三越、台中Lalaport、南紡、新光三越西門、台南三井、漢神巨蛋







GODIVA 散裝巧克力買三送三

活動期間︰2025年12月13日〜12月14日

適用品項︰夾心、片裝、松露、G Cube（以低價者為贈品）

販售門市︰台北南西三越、台北101、遠百竹北、台中大遠百、高雄漢神





