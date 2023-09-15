全家霜淇淋買一送一回歸！9個「全家買一送一」咖啡、霜淇淋、泡麵不限量買，「古娃娃聯名霜淇淋」買一送一先吃。
全家霜淇淋買一送一又回來了！每到週末就是要先到全家吃買一送一的小資族，在本週終於等到超夯「霜淇淋買一送一」回歸，最新和古娃娃聯名的「荔枝烏龍霜淇淋」連續三天先吃起來。此外，還有咖啡、酷繽沙、杜老爺甜筒和農心辛炒麵等9大人氣商品不限量買一送一，從實體門市到線上全都有，就算懶得出門也可享有買一送一優惠。
全家明星商品「霜淇淋」，近期再度和古娃娃聯名推出「荔枝烏龍霜淇淋」以熱銷超過百萬支，於9/15-9/17連續三天推出全口味任選買一送一優惠，只要使用使用全盈+PAY支付，即可享有果香茶香完美混搭的限定款。九月份也推出「9元霜淇淋取件活動」，於9/15以及9/18至9/22六天的時間內，在全家取貨就可獲得一張「9元霜淇淋」優惠券，每次最多可獲得5張。
而每週末必搶吃的康康五買一送一，本週推出特大杯拿鐵不限冰熱買一送一，平均一杯只要35元就能喝一大杯。巧克力控超愛的「經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙」則是任選買一送一。線上APP中「隨買跨店取」中也有大人的生活「野莓美姬飲」以及「農心辛炒麵」、「杜老爺淇淋巧酥甜筒」等指定同品項買一送一，滿滿的優惠再度療癒小資族的胃。
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全家霜淇淋9元、買一送一優惠
1、9/15至9/22，到「全家」完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋9元優惠券一張，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張。
2、9/15-9/17使用全盈+PAY，即可享有Fami!ce買1送1優惠(口味不限)。
全家買一送一
1、9/15至9/17，於全家實體店舖購買Let’s café特大杯拿鐵(不限冰熱)買一送一。
2、9/15至9/17於全家實體店舖，購買經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙任選買一送一；油切日式綠茶買一送一。
3、9/15至9/17於全家APP隨買跨店取中，FamiCollection「鹼性離子水800ml」、大人的生活「野莓美姬飲」以及「農心辛炒麵」、「杜老爺淇淋巧酥甜筒」享同品項買1送1優惠。
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