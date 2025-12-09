中山站UG買一送一！UG中山南西新開店買一送一，全新角色UU周邊搶先看。

UG樂己中山南西門市開幕，告五人快閃與首間IP「UU」潮流店型引爆話題，更有買一送一等限定優惠回饋，飲料控粉絲逛中山喝奶茶。中山站新開UG買一送一！人氣手搖杯UG樂己這次首度插旗中山南西商圈，還沒開幕揪掀起話題。這次UG中山南西門市將在12/10搶先試營運，並且推出三窨十五茉純茶、三窨十五茉奶茶買一送一優惠，不論是純茶控、奶茶控都能邊逛街邊開喝。同時在UG中山南西門市也有全新IP角色「UU」搶先曝光，預告可愛周邊小物即將開賣。
潮流新店型亮相，超Q IP「UU」網美必拍
UG樂己在中山南西商圈打造了首間結合品牌IP「UU」的潮流店型，門市延續「城市綠洲」概念，將綠意花香與可愛的「UU」視覺完美融合，營造出時尚又舒適的品茶空間。特別的是，在門市中設置了「UU展示櫃」，搶先預告即將登場的UU玩偶吊飾，還有限定周邊UU香氛片、UU 愛乾淨洗碗擦等周邊小物。
試營運享好禮，人氣飲品接棒買一送一
UG樂己在12/10日就搶先開始試營運，並準備了多重優惠活動回饋粉絲。在12/10-12/12，人氣茶王「三窨十五茉純茶 (L) 」享有買一送一優惠，接著12/13-12/15則有經典必喝的「三窨十五茉UG奶茶 (L) 」買一送一，就算沒喝過也能趁機嚐鮮。此外，還有消費不限金額贈送品牌保冷袋、消費滿99元贈送限量品牌香氛片等好禮，強勢加入中山站飲料戰場。
UG中山南西門市
試營運時間：2025/12/10起
地址：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號
電話：02-25599608
UG中山南西門市 試營運優惠及開幕優惠
活動期間：2025/12/10(三) – 12/12(五)
活動內容：三窨十五茉純茶 (L) $45 / 杯 買一送一
活動期間：2025/12/13(六) - 12/15(一)
活動內容：三窨十五茉UG奶茶 (L) $75 / 杯 買一送一
活動期間：2025/12/10(三) - 12/23(二)
活動內容：凡消費不限金額，每人即贈品牌保冷袋乙個。
活動期間：2025/12/10(三) - 12/15(一)
活動內容：消費滿99元即贈品牌香氛片乙片。
看更多UG中山南西門市 UU角色等周邊
飲料控必喝飲料新話題
推薦閱讀：COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。
推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。