中山站UG買一送一！UG中山南西新開店買一送一，全新角色UU周邊搶先看。

UG樂己中山南西門市開幕，告五人快閃與首間IP「UU」潮流店型引爆話題，更有買一送一等限定優惠回饋，飲料控粉絲逛中山喝奶茶。

樂己這次首度插旗

中山南西商圈，還沒開幕揪掀起話題。這次

UG

中山南西門市將在12/10搶先試營運，並且推出

三窨十五茉

純茶、

三窨十五茉

奶茶買一送一優惠，不論是純茶控、奶茶控都能邊逛街邊開喝。同時在

UG

中山南西門市也有全新IP角色「UU」搶先曝光，預告可愛周邊小物即將開賣。



▲UG樂己中山南西門市開幕，代言人告五人預告快閃同歡慶（攝影：張人尹）



▲UG樂己全新可愛IP「UU」在中山南西門市亮相。（攝影：張人尹）

中山站新開UG買一送一！人氣手搖杯UG





潮流新店型亮相，超Q IP「UU」網美必拍

UG樂己在中山南西商圈打造了首間結合品牌IP「UU」的潮流店型，門市延續「城市綠洲」概念，將綠意花香與可愛的「UU」視覺完美融合，營造出時尚又舒適的品茶空間。特別的是，在門市中設置了「UU展示櫃」，搶先預告即將登場的UU玩偶吊飾，還有限定周邊UU香氛片、UU 愛乾淨洗碗擦等周邊小物。



▲UG樂己「城市綠洲」風格與可愛IP「UU」完美結合，超好拍（攝影：張人尹）





試營運享好禮，人氣飲品接棒買一送一

UG樂己在12/10日就搶先開始試營運，並準備了多重優惠活動回饋粉絲。在12/10-12/12，人氣茶王「三窨十五茉純茶 (L) 」享有買一送一優惠，接著12/13-12/15則有經典必喝的「三窨十五茉UG奶茶 (L) 」買一送一，就算沒喝過也能趁機嚐鮮。此外，還有消費不限金額贈送品牌保冷袋、消費滿99元贈送限量品牌香氛片等好禮，強勢加入中山站飲料戰場。



▲UG樂己中山南西門市試營運，人氣飲品接棒推出買一送一（攝影：張人尹）

UG 中山南西門市



試營運時間：2025/12/10起

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號

電話：02-25599608









UG中山南西門市 試營運優惠及開幕優惠

活動期間：2025/12/10(三) – 12/12(五)

活動內容：三窨十五茉純茶 (L) $45 / 杯 買一送一



活動期間：2025/12/13(六) - 12/15(一)

活動內容：三窨十五茉UG奶茶 (L) $75 / 杯 買一送一



活動期間：2025/12/10(三) - 12/23(二)

活動內容：凡消費不限金額，每人即贈品牌保冷袋乙個。



活動期間：2025/12/10(三) - 12/15(一)

活動內容：消費滿99元即贈品牌香氛片乙片。









▲UG超Q IP「UU」網美必拍，限定玩偶即將開賣。（攝影：張人尹）

▲買飲料還能拿保冷袋與品牌香氛片，UG樂己粉絲快去排隊（攝影：張人尹）



▲店內的品牌打卡牆和IP「UU」展示櫃超級吸睛（攝影：張人尹）



▲UG可愛IP周邊小物，UU 愛乾淨洗碗擦。（攝影：張人尹）

飲料控必喝飲料新話題

