> 美食 > COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。

COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。

tiger Walker 玩樂季COMEBUY沖繩黑糖奶茶聯名
2025-12-09 14:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:COMEBUY

編輯 張人尹

COMEBUY新飲料沖繩黑糖系列新品上市，黑糖奶茶、港式厚奶挑戰奶茶控新歡，聯名Neogence 霓淨思讓人喝奶茶送外泌體肌因面膜。
奶茶控、飲料控喝新品！COMEBUY這次推出全新「沖繩黑糖系列」飲品新品，一次為粉絲們帶來4款冬季必喝的黑糖飲品，除此之外，更特別與台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思聯名，在12/16起只要買黑糖新品，直接送一片面膜，讓飲料控、奶茶控一邊喝一邊變漂亮。
▲Neogence 霓淨思與 COMEBUY 合作，讓粉絲喝黑糖飲肌膚續杯。
▲Neogence 霓淨思與 COMEBUY 合作，讓粉絲喝黑糖飲肌膚續杯。
▲COMEBUY 沖繩黑糖系列升級回歸，台灣沖繩雙重風味超療癒。
▲COMEBUY 沖繩黑糖系列升級回歸，台灣沖繩雙重風味超療癒。

COMEBUY 奶茶升級沖繩黑糖系列

COMEBUY 升級回歸冬季最暖心飲品「沖繩黑糖系列」，獨家融合經典台灣蔗糖與沖繩黑糖的特色風味，帶來全新沖繩黑糖奶茶、奶綠、紅茶拿鐵與港式厚奶等四款濃郁系飲品，一次滿足奶茶控多種口味，黑糖口感香濃不膩，讓粉絲冬天熱熱喝，享受最療癒的冬季甜香。

▲COMEBUY 獨家沖繩黑糖系列新品上市，濃郁焦糖香氣粉絲必嚐。
▲COMEBUY 獨家沖繩黑糖系列新品上市，濃郁焦糖香氣粉絲必嚐。

COMEBUY聯名霓淨思送面膜

COMEBUY 攜手台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思重磅聯名，讓粉絲喝飲料也能變美麗，從 12 月 16 日起到 2026 年 1 月 15 日，購買任一杯沖繩黑糖系列飲品，就能免費獲得 Neogence 霓淨思「外泌體肌因面膜」一片。此外，活動期間加入 Neogence 霓淨思官方 LINE@，即可享有官網多重優惠，例如會員綁定送 500 元折價券，憑面膜還有加碼送正貨一盒。

▲COMEBUY 聯名 Neogence 霓淨思，喝黑糖新品送醫美級面膜。
▲COMEBUY 聯名 Neogence 霓淨思，喝黑糖新品送醫美級面膜。


COMEBUY 沖繩黑糖系列

沖繩黑糖奶茶：特價60元(L) 原價65元(L)
沖繩黑糖奶綠：特價60元(L) 原價 65元(L)
 沖繩黑糖紅茶拿鐵：特價75元(L) 原價 80元(L) 
沖繩黑糖港式厚奶：特價80元(M) 原價85元(M) 

COMEBUY 聯名Neogence 霓淨思限定活動

活動期間：2025/12/16 至 2026/1/15
活動內容：
至全台COMEBUY現場門市，單筆購買任一杯(含以上)沖繩黑糖系列指定飲品(包含：沖繩黑糖奶茶/奶綠/紅茶拿鐵/港式厚奶)，即可獲得Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜」一片（共4款，隨機不挑款）。

飲料新品 飲料優惠 飲料控喝起來

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。

推薦閱讀：UG奶茶買一送一！三窨十五茉UG奶茶外送買一送一，招牌315 Uber Eats開喝。

推薦閱讀：免費喝飲料！青山0元鮮奶茶領軍，連4週免費飲料、5折飲料優惠。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
奶茶控很嗨！茶明載波「茶王鍋煮風味奶茶」超商強勢開喝，再加碼3款「茶明載波奶茶捲心酥、奶茶聖代」奶茶控衝全家就開吃。
編輯 張人尹
奶茶控喝起來！85℃推出「黑糖珍珠豆花奶茶」第二杯半價優惠，再加碼限定款「佩佩豬蛋糕」。萌翻小朋友的心。
顏爾嫻
奶茶控收藏！Moomoo牧牧北海道鮮奶手搖杯，猜拳送黑糖珍珠鮮奶茶免費喝。
編輯 張人尹
飲料控新奶茶要喝！約翰紅茶新品「伯爵康寶藍」鮮奶油奶茶療癒開喝。
編輯 張人尹
珍珠奶蓋冰棒開吃！鬍子茶跨界推出「芝士鬍子奶茶冰棒」3種吃法大公開，超Q口感「黑糖珍珠厚奶冰棒」讓珍珠控、飲料控先掃貨。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊