COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。

COMEBUY新飲料沖繩黑糖系列新品上市，黑糖奶茶、港式厚奶挑戰奶茶控新歡，聯名Neogence 霓淨思讓人喝奶茶送外泌體肌因面膜。奶茶控、飲料控喝新品！COMEBUY這次推出全新「沖繩黑糖系列」飲品新品，一次為粉絲們帶來4款冬季必喝的黑糖飲品，除此之外，更特別與台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思聯名，在12/16起只要買黑糖新品，直接送一片面膜，讓飲料控、奶茶控一邊喝一邊變漂亮。
COMEBUY 奶茶升級沖繩黑糖系列
COMEBUY 升級回歸冬季最暖心飲品「沖繩黑糖系列」，獨家融合經典台灣蔗糖與沖繩黑糖的特色風味，帶來全新沖繩黑糖奶茶、奶綠、紅茶拿鐵與港式厚奶等四款濃郁系飲品，一次滿足奶茶控多種口味，黑糖口感香濃不膩，讓粉絲冬天熱熱喝，享受最療癒的冬季甜香。
COMEBUY聯名霓淨思送面膜
COMEBUY 攜手台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思重磅聯名，讓粉絲喝飲料也能變美麗，從 12 月 16 日起到 2026 年 1 月 15 日，購買任一杯沖繩黑糖系列飲品，就能免費獲得 Neogence 霓淨思「外泌體肌因面膜」一片。此外，活動期間加入 Neogence 霓淨思官方 LINE@，即可享有官網多重優惠，例如會員綁定送 500 元折價券，憑面膜還有加碼送正貨一盒。
COMEBUY 沖繩黑糖系列
沖繩黑糖奶茶：特價60元(L) 原價65元(L)
沖繩黑糖奶綠：特價60元(L) 原價 65元(L)
沖繩黑糖紅茶拿鐵：特價75元(L) 原價 80元(L)
沖繩黑糖港式厚奶：特價80元(M) 原價85元(M)
COMEBUY 聯名Neogence 霓淨思限定活動
活動期間：2025/12/16 至 2026/1/15
活動內容：
至全台COMEBUY現場門市，單筆購買任一杯(含以上)沖繩黑糖系列指定飲品(包含：沖繩黑糖奶茶/奶綠/紅茶拿鐵/港式厚奶)，即可獲得Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜」一片（共4款，隨機不挑款）。
