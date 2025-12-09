COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。

COMEBUY新飲料沖繩黑糖系列新品上市， 黑糖奶茶、 港式厚奶挑戰奶茶控新歡 ，聯名Neogence 霓淨思讓人喝奶茶送外泌體肌因面膜。



奶茶控、飲料控喝新品！

COMEBUY這次推出全新「

沖繩黑糖系列

」飲品新品，一次為粉絲們帶來4款冬季必喝的黑糖飲品，除此之外，更特別與

台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思聯名，在12/16起只要買黑糖新品，直接送一片面膜，讓飲料控、奶茶控一邊喝一邊變漂亮。



▲Neogence 霓淨思與 COMEBUY 合作，讓粉絲喝黑糖飲肌膚續杯。



▲COMEBUY 沖繩黑糖系列升級回歸，台灣沖繩雙重風味超療癒。





COMEBUY 奶茶升級沖繩黑糖系列

COMEBUY 升級回歸冬季最暖心飲品「沖繩黑糖系列」，獨家融合經典台灣蔗糖與沖繩黑糖的特色風味，帶來全新沖繩黑糖奶茶、奶綠、紅茶拿鐵與港式厚奶等四款濃郁系飲品，一次滿足奶茶控多種口味，黑糖口感香濃不膩，讓粉絲冬天熱熱喝，享受最療癒的冬季甜香。



▲COMEBUY 獨家沖繩黑糖系列新品上市，濃郁焦糖香氣粉絲必嚐。





COMEBUY聯名霓淨思送面膜

COMEBUY 攜手台灣醫美品牌 Neogence 霓淨思重磅聯名，讓粉絲喝飲料也能變美麗，從 12 月 16 日起到 2026 年 1 月 15 日，購買任一杯沖繩黑糖系列飲品，就能免費獲得 Neogence 霓淨思「外泌體肌因面膜」一片。此外，活動期間加入 Neogence 霓淨思官方 LINE@，即可享有官網多重優惠，例如會員綁定送 500 元折價券，憑面膜還有加碼送正貨一盒。



▲COMEBUY 聯名 Neogence 霓淨思，喝黑糖新品送醫美級面膜。

COMEBUY 沖繩黑糖系列

沖繩黑糖奶茶：特價60元(L) 原價65元(L)

沖繩黑糖奶綠：特價60元(L) 原價 65元(L)

沖繩黑糖紅茶拿鐵：特價75元(L) 原價 80元(L)

沖繩黑糖港式厚奶：特價80元(M) 原價85元(M)





COMEBUY 聯名 Neogence 霓淨思限定活動



活動期間：2025/12/16 至 2026/1/15

活動內容：

至全台COMEBUY現場門市，單筆購買任一杯(含以上)沖繩黑糖系列指定飲品(包含：沖繩黑糖奶茶/奶綠/紅茶拿鐵/港式厚奶)，即可獲得Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜」一片（共4款，隨機不挑款）。

