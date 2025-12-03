免費喝飲料！青山0元鮮奶茶領軍，連4週免費飲料、5折飲料優惠。

12月手搖控直接衝青山！各地新門市週週接力開幕，不但有免費大杯茶飲可領，還有五折與七三折優惠一路喝到月底。

飲料控要來免費喝！青山在12月直接把手搖控的週末行程安排好，每週六都有一家新門市接力開幕，從桃園一路到新竹、台北，整個月都能免費領取指定大杯茶飲。青山自2024年創立以來已拓展到33間門市，這次年底更以「週更速度」強勢登場，讓喝茶變成最輕鬆的冬季小儀式。無論是出門採買、假日散步或順路外出放風，只要碰上開幕日，都能為自己的週末添上一杯不花錢的小確幸，也是飲料控12月不能錯過的福利。

▲人氣飲料「青山」新開店開幕首日有免費飲料喝，錯過時間也有5折優惠。





青山開幕首日免費喝！再享五折優惠

開幕首日最吸引人的亮點，就是人人都能免費領一杯大杯飲品，可從冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤三款中挑選喜歡的風味。若想多帶幾杯，從第二杯起所有飲品皆為五折優惠，每人最多可購買五杯，對上班族揪團、家人一起喝或幫朋友代買都超划算。溫度越冷越想來點熱呼呼的茶香，這波開幕優惠剛好讓大家能以更輕鬆的價格補充日常口糧，順便把青山的人氣茶款一次喝到位。

▲青山免費飲料推3大人氣飲品，有鮮奶茶。





青山七三折優惠！連續三天喝好喝滿

若剛好錯過開幕首日的免費喝，也別覺得可惜，青山接續提供三天全品項73折優惠，同樣每人限購五杯，讓小資族可以用更親切的價格享受茶香。12月共有四家新門市加入，包括桃園南崁、台北南港、新竹新豐與信義ATT，開幕日期從12/6一路延續到月末，每個地區都能找到剛好能去的時間。對於本來就習慣喝茶的人來說，這波折扣等於把一週的飲料庫存一次補滿。

▲青山人氣必喝款推薦「北風桂花玄米茶 」。





青山三款免費喝茶飲一次公開！冬青、桂花玄米與天蟬那堤必喝

這次免費喝的三款茶飲也成為十二月討論度最高的焦點。冬青使用高海拔茶園茶葉，茶韻清香、帶著淡淡奶香，是長年穩坐銷售榜首的人氣口味；桂花玄米茶的香氣則更溫暖，天然桂花與玄米交錯出清爽又耐喝的風味；天蟬那堤則以蜜香紅茶搭配鮮乳，濃郁卻不會厚重，滑順到很容易一杯喝光。青山一路以「耐喝、零負擔」為核心，從蕎麥珍珠、蕎麥奶蓋到古早味菜燕都能自由搭配，也是喜歡茶感的人很容易愛上的理由。

▲青山在12月優惠，每週六從桃園一路到新竹、台北接力開幕，整個月都能免費喝大杯茶飲。









青山 十二月 開幕優惠整理

門市開幕日期

桃園南崁：12/6～12/9

台北南港：12/13～12/16

新竹新豐：12/20～12/23

信義ATT：12/27～12/30



活動A（開幕首日）

免費領取指定飲品1杯「冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤」三選一

第二杯起全品項5折（每人限購5杯）



活動B（開幕後第2～4日）

全品項73折（每人限購5杯）



活動限到店購買，線上預訂與外送不適用。

