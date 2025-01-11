珍煮丹隱藏版黑糖茶「黑糖經GO杯」，是許多女生的月經小確幸之一。2025年珍煮丹為了跟粉絲們一起做公益，每月一杯「黑糖經GO杯」捐10元就請你喝。除此之外，這次珍煮丹再加碼推出新品「黑糖布蕾」系列，超香、超滑嫩黑糖布蕾新飲料，讓飲料控怎麼喝都不踩雷。



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▲▼珍煮丹新飲料不雷系列新品 黑糖經GO杯 飲料新品資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



珍煮丹 不雷系列新品資訊

珍煮丹本次新品「黑糖布蕾」系列，挑戰冬日飲品新歡。每杯放入一整顆綿密的黑糖布蕾，設計「不雷紅茶拿鐵」、「不雷黑糖珍珠鮮奶」、「不雷烏龍拿鐵」及「不雷千禧紅茶」四款飲品喝法，讓濃郁布蕾結合經典茶飲，是冬天必喝的濃郁、療癒系風味。▲▼珍煮丹新飲料不雷系列新品 飲料新品資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，珍煮丹延續一片好評的「黑糖經GO杯」活動，每人每月可以免費領取一杯「黑糖經GO杯」黑糖茶，不同的是，在珍煮丹官方LINE領取後，至珍煮丹門市於「珍馨10在零錢箱」投入10元，才可領取「黑糖經GO杯」黑糖茶。零錢箱將全數捐給勵馨基金會，讓人喝飲料同時也能傳遞更多暖心能量。▲▼珍煮丹黑糖經GO杯活動 捐10元做公益喝飲料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次珍煮丹更與林郁婷代言的「天天衛生棉」攜手合作，以女性需求為出發，推出「郁珍雙Q奶茶」聯名活動，粉絲只要購買聯名飲品即可獲贈天天衛生棉體驗包，單筆消費滿120元還能額外獲得天天口罩奶霜杏體驗包。特別的是，天天官方商城同步推出「天天X珍煮丹暖心組合」，其中有衛生棉、口罩種種套組選擇，其中更包含特製版林郁婷造型「珍心郁守暖暖包」，Q版郁婷公仔、必勝拳擊手套，以及郁婷最愛的珍珠奶茶，共三款造型，讓粉絲們心也暖暖的。▲▼珍煮丹聯名天天衛生棉 林郁婷聯名飲品 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

不雷紅茶拿鐵：一般門市售價M$75/L$95​；百貨門市售價M$80/L$100

不雷黑糖珍珠鮮奶：一般門市售價M$75/L$95​；百貨門市售價M$80/L$100

不雷烏龍拿鐵：一般門市售價M$75/L$95​；百貨門市售價M$80/L$100

不雷千禧紅茶：一般門市售價M$55/L$65；​百貨門市售價M$60/L$70

珍煮丹 珍心暖心計畫 黑糖經GO杯

活動期間：2025/01/10起

活動內容：

1、加入官方Line @truedan，點擊右下角領取「黑糖經GO杯」兌換券，每月可領取一張。

2、於全台門市「珍馨10在零錢箱」投入$10可兌換一杯「黑糖經GO杯」黑糖茶，零錢箱所得將全數捐出至勵馨基金會。



珍煮丹Ｘ天天衛生棉聯名活動

活動期間：1/10(五)起

活動內容：

1、至珍煮丹門市現場購買「郁珍雙Q奶茶」L杯，送天天「推」衛生棉體驗包乙份。

2、單筆消費滿$120元加贈送天天口罩奶霜杏體驗包一份。