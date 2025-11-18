麻古茶坊再推新品，紅萱系列迎來全新咀嚼系配料紅萱粿，四款推薦喝法同步亮相，茶香控與咀嚼控都能一次滿足。加碼再推買一送一。

麻古茶坊再度把紅萱系列推向新話題焦點，11月推出全新咀嚼系配料紅萱粿，讓喜歡茶香與口感的人又多了一杯必喝清單。這次是將紅萱烏龍茶湯融入粿體製程，讓Q彈外層多了自然茶色與淡淡香氣，喝起來更具辨識度。同步推出四款主打搭配，包括紅茶拿鐵、橙香紅萱、冰萃檸檬與金萱，一次滿足不同喜好。11月21日起全台門市開賣，另有贈品與免費加料優惠，飲料控要提前列入必喝行程中。此外，Uber Eats限定「紅萱烏龍」買一送一優惠，也將在今日最後倒數，快把握機會喝。



▲麻古茶坊四款紅萱系列新飲料11/21開賣。

▲麻古茶坊4款新飲料！紅萱粉粿免費加料，買一送一加碼喝。





麻古茶坊新飲料！四款推薦喝法與紅萱茶香升級

紅萱粿的登場替整個紅萱家族增添新的風味層次，入口柔嫩又帶點回甘，搭配不同基底飲品會呈現完全不同的風味。偏好濃厚系的，可以選擇紅茶拿鐵，茶香與奶香交織，層次豐富又有存在感。喜歡果香調的人會被橙香紅萱吸引，柑橘香氣清爽不膩。想喝酸甜路線的適合冰萃檸檬，午後來一杯特別解膩。若偏好純粹茶香，金萱則有淡雅又耐喝的順口感，四杯都有自己獨特魅力。



▲麻古茶坊「粉粿橙香紅萱」中南部75元，清爽果茶推薦。





麻古茶坊新品活動與限時加碼

紅萱烏龍原本就話題不斷，這次加入紅萱粿後，整體變得更完整，從香氣到咀嚼口感都能感受茶韻延伸，替今年的紅萱熱潮再加上一層亮點。11月21日起推出同步活動，購買紅萱粿可獲得品牌保冷袋，實用度高，外帶也很方便。另外購買濃醇系列與鮮奶系列飲品，可獲得紅萱粿免費加料體驗一次，讓第一次試喝的人能直接感受到Q彈口感的魅力。這波新品讓紅萱系列呈現更完整的風味組合，也替咀嚼系飲品開出新的討論話題。



▲麻古茶坊全新紅萱粉粿，購買濃醇系列或鮮奶系列飲品，可免費加料「紅萱粉粿」一次。





麻古茶坊 優惠

1、11/21起購買「紅萱粿」即贈「品牌保冷袋」。

2、購買濃醇系列或鮮奶系列飲品，可免費加料「紅萱粿」一次。





麻古茶坊 紅萱粉粿系列售價

紅萱粉粿 售價 : NT$10

粉粿紅茶拿鐵售價 : 北部、東部、離島 NT$70 /中部、南部 NT$65

粉粿橙香紅萱售價 : 北部、東部、離島 NT$85 /中部、南部 NT$75

粉粿冰萃檸檬售價 : 北部、東部、離島 NT$65 / 南部 NT$60

粉粿金萱售價 : 北部吃東部吃離島 NT$50 /「 中部、南部 NT$40

注意事項：販售門市不含大葉高島屋門市吃麻古新竹園區 F12P1、F12P7 商場、售價請依官網及門市菜單公告為準。





