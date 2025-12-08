CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。

CoCo都可雙12檔期優惠總整理：QQ 鮮奶茶第二杯10 元、外送飲品買一送一、雙12電商平台優惠飲品券2杯77元搶喝。

▲CoCo都可的 QQ 鮮奶茶嚴選台灣芋頭與地瓜，是秋冬暖心必喝飲品。（攝影：張人尹）



▲CoCo都可與兩大外送平台合作，推出多款飲品買一送一超值活動。

飲料控優惠：CoCo週三好友日 QQ 鮮奶茶10元

CoCo都可雙12檔期為了回饋，同步推出線上線下優惠。週三好友日推出第一波優惠，招牌飲品QQ鮮奶茶10元多一杯，同時也在電商平台推出飲品優惠組合最低2杯77元，還有外送平台foodpanda、Uber Eats都推出指定飲料買一送一，讓飲料控不管現場買、叫外送，不管現在喝、還是囤著以後喝，通通都優惠。

這波CoCo雙12飲料優惠，第一波搶先在12/10好友日優惠，讓粉絲們週三就能開喝。12/10週三好友日推出「QQ鮮奶茶（L）」第二杯10元優惠券，雙重配料芋圓、地瓜圓嚴選台灣在地芋頭和地瓜製成，口感豐富，在12/10當天線上領券，就能用85元喝兩杯，每人可領2張券。



▲粉絲在週三好友日可透過線上平台，領取 CoCo都可 QQ 鮮奶茶第二杯 10 元券。





外送平台福利：多款飲品買一送一

粉絲如果懶得出門，CoCo都可也同步在兩大外送平台推出買一送一活動。第一波Uber Eats 則在12月16日前，享QQ奶茶、四季珍椰青、以及3款美式咖啡等多款品項買一送一，而foodpanda則從12月4日到明年1月7日，享日焙珍珠奶茶、美式咖啡系列買一送一，讓粉絲在家動動手指，也能搶便宜喝CoCo。



▲透過外送平台享有 CoCo都可的買一送一，讓粉絲在家就能輕鬆解饞。

電商平台超殺優惠：五款人氣飲品任你囤貨

看準雙12的電商優惠話題，CoCo都可攜手 MOMO、LINE 禮物、蝦皮購物、國泰點等四大電商平台，推出限時線上優惠券組合。從即日起到12月31日，多款人氣飲品都以超殺組合價販售，包含百香雙響炮、莓好雙果茶2杯一組 99 元，日式焙奶茶 2 杯一組最低 77 元，讓飲料控先抓準機會囤貨，不急著馬上喝。



▲CoCo都可聯手四大電商平台推出百香雙響炮等飲品組合券，最低 2 杯 77 元。





CoCo雙12優惠活動整理

週三好友日第二杯10元

活動日期：2025/12/10 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動平台：透過CoCo官方LINE 或在都可訂線上點購

優惠內容：QQ鮮奶茶(L)第二杯10元，每人可領2張券。







CoCo foodpanda外送買一送一

活動期間：2025/12/4-2026/1/7

活動內容：CoCo都可買一送一：日焙珍珠奶茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)





CoCo Uber Eats外送買一送一

活動期間：11/26-12/16

活動內容：CoCo都可買一送一：QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)





CoCo雙12電商優惠券

活動期間：即日起至12/31

活動平台：MOMO、LINE禮物、蝦皮購物、國泰點等

活動飲品：

百香雙響炮 2杯1組 99元

莓好雙果茶 2杯1組 99元

冬韻擂焙珍奶 2杯1組 88元

日式焙奶茶 2杯1組 77元

珍珠奶茶 2杯1組 88元

飲料控必喝飲料優惠話題

