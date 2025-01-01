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飲料控新奶茶要喝！約翰紅茶新品「伯爵康寶藍」鮮奶油奶茶療癒開喝。

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2025-01-01 11:14:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：約翰紅茶公司 官方粉絲團
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編輯 張人尹

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飲料控、奶茶控喝起來！讓粉絲們排隊也要喝的「約翰紅茶公司」這次推出冬季新飲料系列，以義式咖啡「康寶藍」作為概念，推出鮮奶油可可、鮮奶油奶茶兩種熱飲，即日起期間限定開賣，打造冬季必喝的療癒新飲料。

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▲約翰紅茶公司飲料新品 伯爵康寶藍 可可康寶藍 新奶茶推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

針對冬天熱飲話題，約翰紅茶公司推出暖心新品，以康寶藍咖啡「冷鮮奶油+濃縮咖啡」的概念延伸，推出「可可康寶藍、伯爵康寶藍」兩款新品，飲料基底限定為熱飲，上層搭配冰涼的鮮奶油，推薦第一口直接就口引用，享受到冷熱交融的療癒口感。

▲約翰紅茶公司飲料新品 伯爵康寶藍 可可康寶藍 / 圖片來源：約翰紅茶公司

官方粉絲團

其中「可可康寶藍」，以法國品牌Chocolaterie de l’Opéra的70%可可粉為基底，融入鮮奶油，打造出苦甜交織的成熟韻味。另一杯「伯爵康寶藍」嚴選香醇伯爵茶，結合濃密鮮奶油。兩款飲品固定甜度、僅供熱飲，打造濃郁、療癒的冬天新飲料口袋名單。

▲約翰紅茶公司伯爵康寶藍 可可康寶藍 冬季限定飲料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

約翰紅茶公司新品 伯爵康寶藍 可可康寶藍

上市日期：即日起上市，冬季限定供應
售價：
伯爵康寶藍：65元/中杯
可可康寶藍：75元/中杯

 

 

 

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