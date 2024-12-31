結束2024、迎接2025，跨年優惠就先喝手搖杯買一送一！跨年不只要衝演唱會、要看煙火，跟親朋好友聚在一起，就要先衝優惠，有買一送一通通趁機喝起來。這次窩客島整理2025跨年19間飲料優惠，不管你是出門跨年、還是宅在家叫外送，都能喝爆珍奶、飲料買一送一。



▲▼2025跨年19間飲料優惠 外送買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



2025跨年飲料優惠 翰林茶館買一送一

珍奶控跨年優惠先喝買一送一！被選為國宴的翰林茶館珍珠奶茶，在歲末年終之際推出兩天快閃優惠，將最高人氣國宴珍奶作為主角，在2024年最後一天和2025年第一天推出買一送一優惠，邀大家用珍珠奶茶完美結束2024、開啟全新美好的2025。



全文介紹：珍奶買一送一！跨年優惠「翰林茶館珍奶」買一送一，只有2天喝。



▲翰林茶館「國宴珍奶買一送一」跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



2025跨年飲料優惠 喫茶小舖買一送一

喫茶小舖表示，將自2024年12月31日起至2025年1月2日，喫茶小舖由經典人氣飲品「哞³」與「黑哞」推出優惠買一送一限定活動，凡於活動期間購買任一款，均可免費獲得價值35元的純茶一杯，為手搖飲控的新年增添清新滋味。



全文介紹：喫茶小舖跨年買一送一！跨年限定買「哞³與黑哞」就送純茶一杯。



▲2025跨年飲料優惠 喫茶小舖買一送一 跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



2025跨年飲料優惠 COMEBUY買一送一

COMEBUY為感謝粉絲整年的支持，特別於聖誕與新年兩個時段推出「買一送一」活動，在聖誕節期間12/24-12/26、以及跨年期間12/31-1/1，只要到全台COMEBUY門市購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵」或中杯「港式厚奶」任一杯，就送大杯「烏瓦紅茶」一杯，每日限量100杯，送完為止。



全文介紹：飲料控喝奶茶買一送一！COMEBUY港式厚奶 紅茶拿鐵買一送一。



▲COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵 港式厚奶買一送一 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理



2025跨年飲料優惠 日出茶太買一送一券

飲料控先搶珍奶買一送一！日出茶太每年元旦都會推出「我的第一杯日出茶太」跨年元旦優惠，讓飲料控、珍奶控在一年的第一天就開喝，用珍珠奶茶迎接新年。這次日出茶太在2025/1/1-1/12期間，完成打卡任務，就有機會獲得「買一送一券、第二杯半價券」讓飲料控跨完年就喝爆。



全文介紹：珍珠奶茶買一送一！打卡送珍奶買一送一券 日出茶太跨年飲料優惠。



▲日出茶太 我的第一杯日出茶太 2025跨年手搖杯買一送一 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理

2025跨年飲料優惠 御私藏買一送一

御私藏推出跨年限定「臺灣肉乾珍珠奶茶」買一送一，「臺灣肉乾珍珠奶茶」以台味鹹香豬肉乾、軟Q珍珠 、香濃奶茶，打造最台奶茶喝法。這次活動期間為12/31至1/2，每日下午13:00至18:00推出「臺灣肉乾珍珠奶茶」買一送一，售完為止。每人每天限購三組，贈送杯需與購買杯同糖冰。



活動時間：2024/12/31-2025/1/2

活動內容：臺灣肉乾珍珠奶茶買一送一，每人每天限購三組，贈送杯需與購買杯同糖冰。



▲2025跨年飲料優惠 御私藏買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



2025跨年飲料優惠 CoCo第二杯半價

CoCo跨年優惠喝起來！CoCo在12/31至1/1推出「QQ奶茶(L)第二杯半價」超療癒地瓜圓、小芋圓的組合，絕對是冬天必喝，第二杯半價優惠算下來兩杯90元，平均每杯只要45元，糖度與溫度還可以任選搭配，奶茶控一定要先喝。



活動時間：2024/12/31-2025/01/01

活動內容：QQ奶茶(L)第二杯半價，數量有限，售完為止。



▲2025跨年飲料優惠 CoCo第二杯半價 / WalkerLand窩客島整理提供

2025跨年飲料優惠 一手私藏兩杯100元

一手私藏跨年優惠限時登場，12/25至1/4期間「乖乖紅豆泥奶茶」兩杯特價100元，原價130元，僅限冷飲微糖。紅豆泥香甜滑順，帶著微微顆粒感，與濃郁奶茶搭配層次豐富，甜而不膩，散發迷人紅豆香。活動限定在一手私藏門市購買或線上訂購自取，每人每次限購兩杯，外送及其他優惠不適用，超狂紅豆泥奶茶趁優惠喝起來。



活動時間：2024/12/25-2025/01/04

活動內容：「乖乖紅豆泥奶茶」兩杯特價100元。



▲2025跨年飲料優惠 一手私藏兩杯100元 / WalkerLand窩客島整理提供



2025跨年飲料優惠 顏太煮加1元多1份配料

顏太煮跨年優惠喝起來！12/30至1/1全品項飲品加1元即可多選1份配料，包含超人氣「蜜桃凍、蜜香檸凍、琥珀珍珠、百年仙草凍」等7款配料任你挑，咀嚼控大大滿足。本次活動只要加入「顏太煮奶茶」官方LINE@會員領取專屬優惠券，就能享有1元配料優惠，每人限購一份，飲料控、咀嚼控這次一定要跟上。



活動時間：2024/12/30-2025/01/01

活動內容：加入「顏太煮奶茶」官方LINE@會員領取專屬優惠券，享全品項1元加購1份配料。



▲2025跨年飲料優惠 顏太煮加1元多1份配料 / WalkerLand窩客島整理提供

2025跨年飲料優惠 Mr.Wish免費喝草莓

聖誕節喝免費草莓飲料！Mr.Wish鮮果茶玩家冬季新品「草莓提拉米蘇」一開賣就讓許多草莓控收進口袋名單。這次趁著聖誕節話題，Mr.Wish特別推出19天草莓飲料免費喝活動，只要加入會員就送你一杯「草莓提拉米蘇」免費兌換，儲值滿額再送一杯，讓草莓控、飲料控聖誕節就能喝。



全文介紹：草莓飲料免費喝！Mr.Wish聖誕節優惠「草莓提拉米蘇」19天免費喝草莓。



▲Mr.Wish聖誕節優惠 草莓提拉米蘇免費喝 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



2025跨年飲料優惠 茶湯會第2杯75折

配合新品上市，茶湯會在12/20-1/1聖誕節與跨年期間，更推出草莓飲品第2杯75折優惠，每人限購兩組（共4杯）。除此之外，在1/10起消費滿88元還可獲得新春紅包，讓飲料控、草莓控一路從聖誕節喝到跨年都不會膩。



全文介紹：聖誕節草莓飲料開喝！茶湯會草莓奶茶開賣 SEALOOK海豹看看周邊必搶。



▲茶湯會「極度莓好」草莓飲料系列跨年優惠 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

2025跨年飲料優惠 全家咖啡10元

全家跨年優惠來了！新的一年即將到來，為了慰勞過去辛苦一年的你，全家特意推出5大優惠，從即日起一路到2025/1/5都有滿滿的咖啡、霜淇淋優惠陪你一起跨過新年。首推2025元全家咖啡寄杯優惠，一口氣囤58杯全家咖啡，先陪你狂歡熬跨年。實體門市中第二杯10元的經典美式、經典拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶等通通有，揪人一起喝一杯享受歲末年終的悠閒時光。



全文介紹：全家跨年優惠5大推薦！10元全家咖啡 好喝奶茶加價先喝。



▲全家咖啡跨年優惠，咖啡奶茶指定飲品第二杯10元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



2025跨年飲料優惠 7-11咖啡5折

7-11跨年咖啡優惠，22個咖啡優惠一次帶你看！為了迎接2025年，7-ELEVEN特別針對線上、線下同步推出超狂咖啡優惠，推薦先搶「精品拿鐵」直接買7送7下殺5折開喝。無論是門市現場揪團喝優惠，或者是用APP線上搶優惠組合，自己分次慢慢喝，只要有優惠通通都先衝。



全文介紹：跨年咖啡優惠！7-11跨年咖啡優惠下殺5折 22項咖啡優惠攻略跨年開喝。



▲7-11跨年咖啡優惠 超商咖啡5折 22個咖啡優惠一次看 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

2025跨年飲料優惠 Ubereats外送飲料買一送一

宅在家也能喝飲料買一送一！手搖杯控不管跨年要不要約出門，就算宅在家也可以揪團喝飲料、外送珍奶買一送一。外送平台Ubereats在12/31前也推出多間品牌指定飲料買一送一，包含五桐號青梅烏龍凍飲買一送一、珍煮丹芋圓冬瓜拿鐵買一送一、Tea Top茉茗青妙買一送一、天仁茗茶913茶王買一送一等，無論純茶還是珍奶都可以喝爆買一送一，各品牌優惠品項、供應情形依APP為準。



活動期間：2024/12/31止

活動內容：

五桐號買一送一品項：太妃奶茶、青梅烏龍凍飲

珍煮丹買一送一品項：芋圓冬瓜拿鐵(L)、復刻紅茶(L)、不知春(L)

Mr.Wish買一送一品項：鮮粒百香綠

Tea Top買一送一品項：茉茗青妙、日月潭紅茶(紅玉)、仙楂108(茶王)

龜記會員獨享買一送一品項：碎銀普洱茶、碎銀普洱奶茶、青四季春 買 1 送 1

天仁茗茶買一送一品項：913 茶王、六条麥茶、六条麥茶冬露

樂法買一送一品項：林華泰四季青茶、多多綠茶、蘋果蜂蜜綠茶



▲2025跨年飲料優惠 Ubereats外送飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供