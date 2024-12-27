全家跨年優惠來了！新的一年即將到來，為了慰勞過去辛苦一年的你，全家特意推出5大優惠，從即日起一路到2025/1/5都有滿滿的咖啡、霜淇淋優惠陪你一起跨過新年。首推2025元全家咖啡寄杯優惠，一口氣囤58杯全家咖啡，先陪你狂歡熬跨年。實體門市中第二杯10元的經典美式、經典拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶等通通有，揪人一起喝一杯享受歲末年終的悠閒時光。
▲▼全家咖啡跨年優惠，咖啡奶茶指定飲品第二杯10元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家跨年優惠先推APP「隨買跨店取」用戶，Let’s Café 2025元超值組合，包括特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯等五大咖啡選擇，滿足不同需求。同時，私品茶搖搖茶吧推出55元系列17杯、65元系列15杯的588元組合，讓茶飲愛好者大呼過癮。霜淇淋迷更有福了！18支口味不限的特價588元，以及2支僅59元的驚喜價，可以好好期待一月不二家聯名草莓新口味。
▲▼全家APP隨買跨店取2025元咖啡超值組合 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
而全家線下店舖加碼祭出會員限定優惠，從跨年夜12/31當天至2025/1/5期間，Let’s Café大經典美式與大經典拿鐵享第2杯10元優惠；若不喝咖啡的話，也有經典搖搖茶吧的厚濃靜岡抹茶拿鐵及凍凍好喝奶茶可以選擇，一樣有第2杯10元優惠。在寒冬中品味溫暖飲品，輕鬆迎接新年。
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▲▼全家跨年優惠大杯經典美式、拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵及凍凍好喝奶茶享第2杯10元優惠 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家跨年優惠
優惠期間：2024/12/27-2025/1/1(共6天)
優惠渠道：會員APP「隨買跨店取」
優惠品項及機制：
1、Let’s Café 2025元組合：特濃美式58杯/特濃拿鐵49杯/大單品美式32杯/大單品拿鐵29杯/卡布奇諾54杯，活動期間每會員同品項限購2組，可兌換至2025/12/25。
2、私品茶搖搖茶吧588元組合：55元系列17杯/65元系列15杯，活動期間每會員同品項限購2組，可兌換至2025/12/25。
3、Fami!ce霜淇淋優惠：
(1)18支588元，口味不限，不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵，活動期間每會員限購1組，可兌換至2025/10/10。
(2)2支59元，口味不限，不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵，活動期間每會員限購2組，可兌換至2025/2/10。
全家實體門市跨年優惠
優惠時間：2024/12/31-2025/1/5
優惠內容：全家會員限定
Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵：第2杯10元
厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶：第2杯10元