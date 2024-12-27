林聰明沙鍋魚頭變泡麵！去嘉義一定要吃的老字號小吃「林聰明沙鍋魚頭」，傳承三代的美味，至今依然是在地人、外地旅客的最愛。這次林聰明將祖傳的砂鍋魚頭搖身變成泡麵，讓大家不用衝嘉義，在家只要等三分鐘就能輕鬆品嚐到林聰明沙鍋魚頭美味。



▲▼嘉義排隊美食林聰明沙鍋魚頭開賣泡麵 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



林聰明沙鍋魚頭風味杯麵

以祖傳三代的獨家秘方，成為嘉義排隊小吃的「林聰明沙鍋魚頭」，近年來由三代接手不斷發揮創意，推出各種新穎商品。在2024年底重磅推出「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味完整呈現出多層次的湯頭，帶有些許微辣的滋味，在半夜吃一碗林聰明泡麵幸福感爆棚。▲▼林聰明沙鍋魚頭泡麵加入獨家特製沙茶黃金配方 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝即日起，林聰明沙鍋魚頭風味杯麵可於嘉義中正總店與嘉義聰明鍋現場加購，或透過官方宅配訂購服務輕鬆到手。新品推出期間，更提供超值優惠方案，單杯、開箱限定價格滿足各種需求，尤其12入開箱優惠僅459元，每人限購一箱。推薦閱讀：▲▼林聰明沙鍋魚頭泡麵目前僅在門市和線上宅配可以購買 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

售價：

原價45元/杯 優惠加購價39元/杯

澎湃12入/箱 原價540元/箱 ，12入開箱優惠價459元/門店現場加購優惠價459元/箱 (每人限購一箱)



購買地點：

嘉義中正總店 嘉義市東區中正路361號

嘉義聰明鍋 嘉義市東區大雅路一段320號之一



林聰明沙鍋魚頭風味杯麵宅配

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