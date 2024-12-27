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林聰明泡麵開賣！林聰明沙鍋魚頭泡麵在家吃，售價 宅配網址先看。

林聰明 泡麵 嘉義美食 林聰明沙鍋魚頭 more
2024-12-27 08:27:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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林聰明沙鍋魚頭變泡麵！去嘉義一定要吃的老字號小吃「林聰明沙鍋魚頭」，傳承三代的美味，至今依然是在地人、外地旅客的最愛。這次林聰明將祖傳的砂鍋魚頭搖身變成泡麵，讓大家不用衝嘉義，在家只要等三分鐘就能輕鬆品嚐到林聰明沙鍋魚頭美味。

▲▼嘉義排隊美食林聰明沙鍋魚頭開賣泡麵 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



以祖傳三代的獨家秘方，成為嘉義排隊小吃的「林聰明沙鍋魚頭」，近年來由三代接手不斷發揮創意，推出各種新穎商品。在2024年底重磅推出「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味完整呈現出多層次的湯頭，帶有些許微辣的滋味，在半夜吃一碗林聰明泡麵幸福感爆棚。

▲▼林聰明沙鍋魚頭泡麵加入獨家特製沙茶黃金配方 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


即日起，林聰明沙鍋魚頭風味杯麵可於嘉義中正總店與嘉義聰明鍋現場加購，或透過官方宅配訂購服務輕鬆到手。新品推出期間，更提供超值優惠方案，單杯、開箱限定價格滿足各種需求，尤其12入開箱優惠僅459元，每人限購一箱。

推薦閱讀：

▲▼林聰明沙鍋魚頭泡麵目前僅在門市和線上宅配可以購買 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

林聰明沙鍋魚頭風味杯麵 

售價：
原價45元/杯 優惠加購價39元/杯
澎湃12入/箱 原價540元/箱 ，12入開箱優惠價459元/門店現場加購優惠價459元/箱 (每人限購一箱)

購買地點：
嘉義中正總店 嘉義市東區中正路361號
嘉義聰明鍋 嘉義市東區大雅路一段320號之一
 

林聰明沙鍋魚頭風味杯麵宅配

訂購連結：https://walkr.tw/r23YDyGF

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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#嘉義美食
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