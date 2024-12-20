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飲料控喝奶茶買一送一！​​​​​​​COMEBUY港式厚奶 紅茶拿鐵買一送一。

COMEBUY 買一送一 奶茶 飲料 more
2024-12-20 10:05:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：COMEBUY
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編輯 張人尹

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奶茶買一送一開喝！飲料控喝不膩的手搖杯COMEBUY，這次推出年終超狂「買一送一」優惠回饋粉絲，聖誕節、跨年期間，通通都可享有指定飲品「買一杯、送一杯」優惠，經典必喝奶茶烏瓦紅茶拿鐵、濃郁系港式厚奶、烏瓦紅茶，飲料控揪團喝起來。

推薦閱讀：冬至湯圓用喝的！7間冬至飲料推薦，小湯圓奶茶 喝的燒仙草冬季限定開喝。

▲COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵 港式厚奶買一送一 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理

COMEBUY為感謝粉絲整年的支持，特別於聖誕與新年兩個時段推出「買一送一」活動，在聖誕節期間12/24-12/26、以及跨年期間12/31-1/1，只要到全台COMEBUY門市購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵」或中杯「港式厚奶」任一杯，就送大杯「烏瓦紅茶」一杯，每日限量100杯，送完為止。

▲COMEBUY買一送一優惠推薦 烏瓦紅茶拿鐵 港式厚奶 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理



COMEBUY本次優惠鎖定冬天必喝的經典奶茶「烏瓦紅茶拿鐵」，以及全脂淡奶與錫蘭紅茶調製成的「港式厚奶」，打造濃郁系享受。這次買一送一活動，購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵、港式厚奶」就送「烏瓦紅茶」每筆消費最多購買兩組，讓飲料控又有理由喝起來。

▲▼COMEBUY買一送一優惠活動辦法 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理

 

COMEBUY買一送一

活動期間：2024/12/16-2025/1/19)
活動內容：只要到全台COMEBUY門市購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵」或中杯「港式厚奶」任一杯，就送大杯「烏瓦紅茶」一杯。
注意事項：每筆消費最多購買兩組，每日限量100杯，送完為止。

 

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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