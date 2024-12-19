冬至湯圓一杯帶著喝！二十四節氣中「冬至」，在傳統中冬至這一天要和家人朋友一起吃湯圓，代表團聚、祈求幸福和健康。今年冬至在12/21星期六，窩客島推薦7間冬至必喝飲料，無論是用喝的「小湯圓」手搖杯、年糕手搖杯，還有超暖心的「燒仙草」飲料，冬至吃湯圓就先約喝。



▲▼2024冬至推薦湯圓手搖杯 仙草手搖杯 / WalkerLand窩客島整理提供



2024冬至推薦湯圓手搖杯 仙草手搖杯

冬至不只有大顆包餡湯圓，近年許多飲料店更把「紅白小湯圓」放進手搖杯裡面，讓飲料控一支粗吸管就能把冬至湯圓帶著喝。今年CoCo特別推出「小湯圓奶茶」，並且在2024/12/19-12/21期間推出快閃優惠50元，此外，士林復古飲料「頃刻間」也有紅白小湯圓，任選飲品加10元就能升級，小湯圓絕對是冬至必喝。▲▼2024冬至推薦湯圓手搖杯 CoCo小湯圓奶茶與頃刻間紅白小湯圓 / WalkerLand窩客島整理提供這次冬至剛好遇上寒流來襲，「燒仙草手搖杯」也成為冬至應景喝法。每年冬天必喝的珍煮丹「暖暖燒仙草」絕對要先點，燒仙草搭配珍珠、芋圓或是芋泥，任選組合真的超療癒。「清原芋圓」不只推出碗裝燒仙草， 還有冬季限定「燒仙草奶茶」也同步會歸開賣，天冷來兩杯剛剛好。▲▼2024冬至推薦燒仙草手搖杯 珍煮丹燒仙草與清原燒仙草奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供更狂的事，全家便利商店今年也推出冬季新品「燒燒仙草」，以新竹關西仙草搭配地瓜圓、蜜紅豆，在超商喝燒仙草更爽。仙草專門店也推薦「八時神仙草」，甜點吃冬季限定燒仙草、飲料喝「仙草奶茶」最療癒。此外，同樣熱熱喝超療癒的還有七盞茶「小年糕奶茶」溫熱飲加上年糕Q彈口感，就是冬天必喝。▲▼2024冬至推薦全家燒仙草手搖杯 八時仙草奶茶以及七盞茶小年糕奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供

CoCo都可「小湯圓奶茶」

頃刻間「紅白小湯圓」

珍煮丹「暖暖燒仙草」

清原「燒仙草奶茶」

全家「燒燒仙草」

八時神仙草「仙草奶茶」

七盞茶「小年糕奶茶」