草莓控每年聖誕節都在等，酸甜浪漫的「草莓手搖杯」終於回來了！這次茶湯會推出冬季新品「極度莓好」在聖誕節前搶先登場，於12/20起推出兩款戀愛系草莓飲品，還有第2杯75折優惠活動。同時，茶湯會更攜手療癒系IP「SEALOOK海豹看看」，推出6款聯名杯身及多款限量周邊，讓粉絲們喝草莓、還要打卡拍美照。



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▲▼茶湯會「極度莓好」草莓飲料系列及SEALOOK海豹看看聯名 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會「極度莓好」戀愛系草莓飲品

茶湯會「極度莓好」草莓飲品系列，在12/20起全台開賣，本次推出「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」兩款選擇，主打每杯都喝得到滿滿草莓果粒。其中，「草莓四季春拿鐵」以四季春茶搭配草莓醬與鮮奶，是擊中少女心的草莓鮮奶茶。另一款「草莓翡翠珍珠奶綠」則用翡翠綠茶與珍珠、草莓醬調製而成，更是咀嚼控必喝。▲▼茶湯會「極度莓好」草莓手搖杯聖誕節前開喝 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理除了飲品之外，茶湯會更與療癒系角色「SEALOOK（海豹看看）」跨界合作，12/20起全台門市換裝6款聯名杯身，包含粉紅色杯身更被暱稱為「喝了會戀愛杯」打卡一定要拍到。此外，同步推出聯名周邊小物「海豹小玩偶、滑鼠墊、冰塊模具、海豹絨毛鑰匙圈」等，沒有加購門檻，最低180元就能入手。▲▼茶湯會SEALOOK海豹看看聯名 推薦周邊 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理配合新品上市，茶湯會在12/20-1/1聖誕節與跨年期間，更推出草莓飲品第2杯75折優惠，每人限購兩組（共4杯）。除此之外，在1/10起消費滿88元還可獲得新春紅包，讓飲料控、草莓控一路從聖誕節喝到跨年都不會膩。▲▼茶湯會「極度莓好」草莓飲料系列聖誕優惠與跨年優惠 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2024/12/20 全台茶湯會門市同步上市。

品項及價格：

草莓四季春拿鐵：$75

草莓翡翠珍珠奶綠：$75 （北區）、$70（中/南區）



茶湯會聖誕跨年優惠

活動期間：2024/12/20-2025/1/1

活動內容：「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」草莓新品享第2杯75折優惠，每人可購買2組（共４杯）。限門市現場消費。外送、外送平台及點餐平台不適用。



茶湯會x SEALOOK（海豹看看）聯名周邊商品

開賣時間：預計2025年1月正式開賣

售價：

海豹小玩偶：$ 400

滑鼠墊：$180

SEALOOK矽膠冰塊模具：$ 450

絨毛鑰匙圈：$ 250



注意事項：正式開賣及販售資訊，依茶湯會FB及官網公告為準。