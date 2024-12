中山站新快閃店JOGUMAN恐龍拍起來!LINE FRIENDS系列超萌恐龍系列「JOGUMAN」這次帶著超萌狗狗WOODY一起,在中山站打造全新特展快閃店。本次活動以「HAVE YOU SEEN MY DOG?」寵物作為主題,除了引進全台首賣的WOODY狗狗系列抱枕、可愛小物,還有咖啡、甜點可以享受下午茶,週末就約閨蜜一起衝中山站朝聖大恐龍。



▲▼JOGUMAN特展 中山站快閃店 WOODY狗狗新品台灣首賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



JOGUMAN特展 HAVE YOU SEEN MY DOG?

即日起在中山站登場的JOGUMAN特展,主題為 「HAVE YOU SEEN MY DOG?」超人氣綠色恐龍BRACHIO、可愛狗狗WOODY是本次活動的兩大主角,在特展內設置可愛打卡點,無論是角色介紹牆、居家風打卡點,在地下室天井更有巨大充氣恐龍,讓粉絲們走到哪裡都好拍。▲▼JOGUMAN特展 中山站快閃店 BRACHIO與WOODY打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只好拍好打卡,在活動現場更引進多款台灣首賣小物,包含BRACHIO與手指造型抱枕、毛茸茸的WOODY狗狗抱枕,還有不同尺寸的絨毛吊飾、卡套、玻璃杯、狗狗杯墊等實用小物,讓粉絲們不用再找代購,衝一趟中山站就能買起來。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 BRACHIO與WOODY必買小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外,在快閃店第一下一樓也邀請到「咖啡井」進駐打造咖啡輕食吧,提供「草莓可頌鬆餅、楓糖奶油可頌鬆餅」兩款甜點選擇,搭配拿鐵、美式、水果茶等飲品,通通現點現做,還原超療癒韓式下午茶吃法。甜點還能在半戶外天井與巨大恐龍一起打卡拍照,最萌下午茶一定要拍到。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 咖啡輕食可頌鬆餅推薦/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在快閃店內也設置了專屬主題拍貼機,總共2種相框可以選擇。為了讓粉絲們可以與BRACHIO、WOODY一起享受寵物時光,特展期間都可以帶著寵物一起朝聖,在12/27(五) 及1/2(四) 更有快閃寵物日,指定時段帶著你家毛孩一起前往,可以獲得免費拍立得,消費滿額再送寵物領巾。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 寵物友善及寵物日活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了回饋粉絲們,在快閃期間,只要消費滿額、拍照打卡還能獲得可愛小物。包含入場免費送可愛恐龍與狗狗透卡、JOGUMAN宣傳手冊等,消費滿額贈手指造型氣球,活動期間自即日起至2025/01/05,粉絲們無論聖誕節約會就先約姐妹、約男友衝起來。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 滿額贈及打卡禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

2024/12/18 (三) – 2025/01/05 (日)

週日-週四: 12:00 – 20:00 / 週五-周六: 12:00 – 21:00

活動地點:PPP藝文空間 (台北市中山區中山北路二段26巷2號1F&B1)