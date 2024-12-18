中山站新快閃店JOGUMAN恐龍拍起來！LINE FRIENDS系列超萌恐龍系列「JOGUMAN」這次帶著超萌狗狗WOODY一起，在中山站打造全新特展快閃店。本次活動以「HAVE YOU SEEN MY DOG?」寵物作為主題，除了引進全台首賣的WOODY狗狗系列抱枕、可愛小物，還有咖啡、甜點可以享受下午茶，週末就約閨蜜一起衝中山站朝聖大恐龍。



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▲▼JOGUMAN特展 中山站快閃店 WOODY狗狗新品台灣首賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



JOGUMAN特展 HAVE YOU SEEN MY DOG?

即日起在中山站登場的JOGUMAN特展，主題為 「HAVE YOU SEEN MY DOG?」超人氣綠色恐龍BRACHIO、可愛狗狗WOODY是本次活動的兩大主角，在特展內設置可愛打卡點，無論是角色介紹牆、居家風打卡點，在地下室天井更有巨大充氣恐龍，讓粉絲們走到哪裡都好拍。▲▼JOGUMAN特展 中山站快閃店 BRACHIO與WOODY打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只好拍好打卡，在活動現場更引進多款台灣首賣小物，包含BRACHIO與手指造型抱枕、毛茸茸的WOODY狗狗抱枕，還有不同尺寸的絨毛吊飾、卡套、玻璃杯、狗狗杯墊等實用小物，讓粉絲們不用再找代購，衝一趟中山站就能買起來。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 BRACHIO與WOODY必買小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，在快閃店第一下一樓也邀請到「咖啡井」進駐打造咖啡輕食吧，提供「草莓可頌鬆餅、楓糖奶油可頌鬆餅」兩款甜點選擇，搭配拿鐵、美式、水果茶等飲品，通通現點現做，還原超療癒韓式下午茶吃法。甜點還能在半戶外天井與巨大恐龍一起打卡拍照，最萌下午茶一定要拍到。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 咖啡輕食可頌鬆餅推薦/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在快閃店內也設置了專屬主題拍貼機，總共2種相框可以選擇。為了讓粉絲們可以與BRACHIO、WOODY一起享受寵物時光，特展期間都可以帶著寵物一起朝聖，在12/27(五) 及1/2(四) 更有快閃寵物日，指定時段帶著你家毛孩一起前往，可以獲得免費拍立得，消費滿額再送寵物領巾。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 寵物友善及寵物日活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了回饋粉絲們，在快閃期間，只要消費滿額、拍照打卡還能獲得可愛小物。包含入場免費送可愛恐龍與狗狗透卡、JOGUMAN宣傳手冊等，消費滿額贈手指造型氣球，活動期間自即日起至2025/01/05，粉絲們無論聖誕節約會就先約姐妹、約男友衝起來。▲▼JOGUMAN中山站快閃店 滿額贈及打卡禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

2024/12/18 (三) – 2025/01/05 (日)

週日-週四: 12:00 – 20:00 / 週五-周六: 12:00 – 21:00

活動地點：PPP藝文空間 (台北市中山區中山北路二段26巷2號1F&B1)

