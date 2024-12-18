Hello Kitty鐵粉聖誕節約衝！這次Hello Kitty為了慶祝50週年，特別聯手服飾品牌AIR SPACE LADY，在中山站打造超萌、超好拍的Hello Kitty50週年美式復古快閃店。本次快閃活動除了有Hello Kitty聯名服飾之外，還有超萌Kitty拖鞋、提袋、貼紙免費送，消費滿額還有Kitty夾娃娃機免費玩，鐵粉聖誕節就衝中山站打卡。



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▲▼中山站聖誕打卡點 Hello Kitty50週年快閃店 / AIR SPACE LADY提供、WalkerLand窩客島整理



Hello Kitty50週年 聯名AIR SPACE LADY快閃店

Hello Kitty50週年快閃店這次攜手AIR SPACE LADY，即日起插旗台北中山站，本次快閃店以美式餐廳為設計主題，外觀以紅白配色，還有超可愛「巨型Kitty漢堡圖案」一定要拍到。店內特別設計Hello Kitty點餐櫃檯、美式快餐菜單燈箱，還原美式復古氣氛。在快閃店打卡區還貼心準備的拍照道具，必拍紅色復古座椅、牆面海報，Kitty控聖誕節打卡美照就在這裡拍。▲▼聖誕節必拍Hello Kitty快閃店 美式復古快餐店主題 / AIR SPACE LADY提供、WalkerLand窩客島整理Kitty控在快閃店內Hello Kitty與AIR SPACE LADY聯手推出全新50週年聯名系列，以摩登、俏皮的風格打造全新穿搭靈感，讓Kitty控不只可愛、還很潮。配合快閃活動，12/21-12/22只要在AIR SPACE LADY南西快閃店前50名結帳消費不限金額，直接送超狂「Hello Kitty大禮包」，包含Hello Kitty拖鞋、提袋、貼紙、紙袋通通免費帶回家。▲▼AIR SPACE LADY聯手Hello Kitty快閃店 獨家週邊免費送 / AIR SPACE LADY提供、WalkerLand窩客島整理此外，在2025/02/02前，只要於快閃店內拍照，並且完成指定打卡任務，不用消費，就可獲得扭蛋機代幣乙枚，有機會抽到「Hello Kitty貼紙」。同時，消費滿1000元可獲夾娃娃機代幣1枚，有機會得到大獎「Hello Kitty拖鞋」。不能到中山朝聖的粉絲也不怕，AIR SPACE LADY加碼在全台門市推出滿額贈活動，快閃限定小物拖鞋、提袋、貼紙，在12/29前到全台AIR SPACE LADY全台門市消費滿額就能帶回家。▲▼AIR SPACE LADY Hello Kitty週邊 夾娃娃機活動 / AIR SPACE LADY提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/17~2024/02/02

活動地點：AIR SPACE LADY南西三店 (台北市中山區中山北路二段20巷15號1F)



Hello Kitty50週年 AIR SPACE LADY快閃店限定活動

活動時間：12/21-12/22

活動方式：每日前50名結帳排隊，不限消費金額，即可獲贈Hello Kitty大禮包。

Hello Kitty大禮包內容：Hello Kitty拖鞋1雙、Hello Kitty紙袋1個、Hello Kitty貼紙組3入一組、Hello Kitty不織布袋1個(隨機款)。



活動時間：2025/02/02前

活動方式：不需消費，只要於快閃店內拍照、打卡、標記品牌、上傳至IG或Threads，可獲扭蛋機代幣乙枚，有機會抽到「Hello Kitty貼紙」。



活動時間：2025/02/02前

活動方式：滿$1000,可獲夾娃娃機 代幣1枚。贈品：室内拖鞋1雙



全台AIR SPACE LADY Hello Kitty50週年活動

活動門市：全台45間AIR SPACE LADY&PLUS門市

活動期間：12/16-12/29

活動內容：

不限消費金額，購買Hello Kitty聯名服飾，即贈「Hello Kitty三入貼紙」

滿$1000贈Hello Kitty不織布提袋1個(四款隨機送一)

满$2500贈Hello Kitty紙袋1個

滿$3200赠Hello Kitty室内拖鞋1雙