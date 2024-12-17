聖誕節打卡點，衝南港拍超巨大貓咪！這次CITYLINK南港店冬季限定推出「毛起來玩」巨型貓咪展，打造踏入夢幻童話村莊，與巨貓「冬冬」及其他喵星夥伴互動合影，還能集章換限定好禮。本次聖誕快閃的巨大貓咪打卡點，一登場就在IG上瘋狂洗版，南港人、貓奴們通通要衝打卡。



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▲▼CITYLINK南港店聖誕節活動 巨大貓咪打卡點集章 / CITYLINK提供、WalkerLand窩客島整理



CITYLINK南港店 聖誕節活動推薦 毛起來玩

2024年聖誕節，CITYLINK南港店即日起特別推出「毛起來玩」巨型貓咪展，打造今年最萌冬日景點。在南港車站一樓廣場上有一隻巨貓「冬冬」直接原地躺下，舒服睡覺的模樣讓貓奴們通通搶著打卡。此外，還有其他四位喵星夥伴「阿嗚」、「大胖」、「呼嚕」、「軟糖」更在CITYLINK南港店各區出現，等粉絲們來集章。只要在活動期間，蒐集四位喵星小夥伴的限定印章，還能在B棟3樓服務台兌換「限定好禮」。▲▼CITYLINK南港店聖誕節巨型貓咪展 貓咪集章活動 / CITYLINK提供、WalkerLand窩客島整理不只可愛貓貓，這次聖誕節期間CITYLINK南港店也打造「聖誕願望小卡」、「聖誕老人快閃」等限定活動，讓粉絲感受節日的溫馨與歡樂。消費滿額還可獲得貓咪造型暖手枕、柔棉毛毯等限量好禮。12/20至12/22、12/28至12/29還有週末限定「冬季主題市集」，巨貓主題樂園搭配美食市集及手作攤位，聖誕節就衝南港跟貓貓一起耍萌。▲▼CITYLINK南港店聖誕節活動 聖誕市集 / CITYLINK提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025年3月2日

活動內容：

活動期間，蒐集四位喵星小夥伴的限定印章，即可在CITYLINK南港店B棟3樓服務台兌換「限定好禮」。

集章點：

B棟3F服務台旁

B棟2F電梯梯廳

C棟2F JINS旁



CITYLINK南港店 聖誕節活動推薦 巨貓小鎮 繽紛聖誕

活動期間：12/20至12/22、12/28至12/29

活動地點：台北市南港區忠孝東路七段369號