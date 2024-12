不用飛日本,吉伊卡哇新品在台灣就能買!nagano熊與Chiikawa吉伊卡哇這次攜手,12/21起在華山1914園區強勢登場,開幕低一天直接加碼營業15小時,從早上8點開到晚上11點,讓粉絲逛到嗨。現場不僅買得到日本最夯新品御守系列、杯套系列,還推出多款台北限定新品,如「祈福御守」和「抽抽玩偶賞」,為粉絲們迎接新年添好運,鐵粉一定要準時衝。



推薦閱讀:小魔女DoReMi華山快閃店!聖誕節小魔女周邊開賣 Klook門票優惠先衝。



▲▼魔法吉伊卡哇華山快閃店 nagano market快閃店 華山新品搶先看 / nagano market提供、WalkerLand窩客島整理



Magical Chiikawa 魔法吉伊卡哇華山快閃店

本次「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店以夢幻與可愛為主題,主打全場的鏡面裝飾、超夢幻「霓幻愛心旋轉角色台」讓粉絲們打卡拍不停。這次快閃也特別引進多款「Magical Chiikawa」限定商品,包含玩偶吊飾、彩繪玻璃風資料夾、彩繪玻璃風透卡等超美周邊,還有超夯「貓熊玩偶系列」也首次在台灣亮相,鐵粉們一定要手刀先買。▲▼華山魔法吉伊卡哇華山快閃店 新品搶先看 / nagano market提供、WalkerLand窩客島整理此外,這次的「nagano market POP UP SHOP」規模媲美日本銀座常設店,將nagano no kuma造型發光展櫃、展台搬到華山中央,高達兩公尺的巨無霸氣球成為全場焦點。除了可愛角色環繞的拍照打卡區,會場更販售多款人氣周邊,從玩偶吊飾到大容量托特包,通通都是必買亮點。▲▼華山nagano market快閃店 新品搶先看 / nagano market提供、WalkerLand窩客島整理針對台灣粉絲與新春時節,快閃店推出超應景的限定商品「四字成語御守」,14款設計將幽默與祝福結合,過年前先買起來掛包包上。另外,日本超夯「抽抽玩偶賞」也首次登台,高達50公分的特賞玩偶「特大nagano no kuma」等你試手氣。同時,活動期間販售超過數十款「Nagano Characters」周邊,不僅有暖暖包、保鮮盒和迷你湯勺等實用商品,還有精緻的資料夾、手機貼紙等生活小物。▲▼魔法吉伊卡哇華山快閃店 nagano market快閃店 華山新品搶先看 / nagano market提供、WalkerLand窩客島整理本次兩場快閃店「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店12/22登場、「nagano market POP UP SHOP」則在12/21起開幕,兩場快閃期間雖不相同,但在開展首日都推出「加長版營業時間」,從早上8點營業到晚上11點,讓粉絲們準時朝聖。▲▼魔法吉伊卡哇華山快閃店 nagano market快閃店 入場方式及特別場 / nagano market提供、WalkerLand窩客島整理

首日特別營業時間:2024.12.21(六) 8:00-23:00

營業時間:2024.12.22(日) – 2025.4.6(日) 11:00-20:00

活動地點:華山1914文創產業園區 西4館 (台北市中正區八德路一段1號)



「nagano market POP UP SHOP」華山快閃店

首日特別營業時間:2024.12.21(六) 8:00-23:00

營業時間:2024.12.22(日) – 2025.3.16(日) 11:00-20:00

活動地點:華山1914文創產業園區 中2館 (台北市中正區八德路一段1號)