少女們的回憶殺！超經典少女系動畫「小魔女DoReMi」推出25週年展覽，第一站即將在12/25聖誕節插旗台北華山，超過300坪的展覽空間、還原經典場景與打卡點，，包括魔法堂和全新1:1小花大型公仔，讓粉絲重溫童年的魔幻回憶。此外還有必賣必搶的小魔女DoReMi周邊小物，粉絲一定要準時朝聖。



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▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 聖誕節開展 必拍必買推薦 / 小魔女DoReMi 25週年展提供、WalkerLand窩客島整理



小魔女DoReMi 25週年展 活動資訊

這次「小魔女DoReMi25週年展」以超過300坪的空間完整重現小魔女DoReMi動畫的經典場景，讓粉絲彷彿置身魔法，還有全新打造的小花1:1大型公仔、初代變身器造型的大型抽獎機，更是讓粉絲們邊玩、邊打卡。其中展覽推出多款台灣限定周邊商品，包含魔女莉卡存錢筒、隔熱手套、絨毛玩具、絨毛萬用包等，只有在展覽現場才買得到。▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 必買周邊商品推薦 / 小魔女DoReMi 25週年展提供、WalkerLand窩客島整理此外，還有多款展覽限定贈品，包含超精緻「25週年壓克力紀念票」、套票限定贈品「變身器絨毛髮圈、小魔女DoReMi 25週年限定悠遊卡」以及小魔女束口袋、精美徽章組等。即日起可以透過ibon購票享高鐵票折扣、也能在Klook購票享有最高9折優惠，展覽期間入場還能獲得「楽玩多WAYTOFUN」折扣序號，粉絲準時聖誕節衝。▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 展覽限定商品推薦 / 小魔女DoReMi 25週年展提供、WalkerLand窩客島整理

展覽日期：2024/12/25-2025/04/06

展覽時間：10:00-18:00，每日9:45開放現場購票，10:00開放入場，17:30截止售票及入場。

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B



小魔女DoReMi 25週年展 售票資訊

售票平台：楽玩多 / Klook / ibon

售票平台優惠：

1、ibon限定優惠

凡購買小魔女票券即可享高鐵票加購成人票85折、優待票5折優惠。



2、Klook限定優惠

至2025年3月31日止，首次下單Klook並輸入指定優惠碼「這樣才KLOOK」，就能享有9折優惠。

至Klook購票，並於觀展後回到小魔女DoReMi 25週年展售票頁面留言評論，可額外賺取「酷幣」，於下次購票時折抵使用。