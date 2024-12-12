中山站聖誕禮物買起來！超可愛「罐頭豬LuLu愛意絨絨配送站」限定快閃店，即日起在新光三越台北南西店登場。為了讓粉絲們好逛、好買，特別推出全新「美好時光系列」盲盒，以及台灣限定靛藍與霧灰配色LuLu熊。此外，現場推出限量聖誕福袋、滿額贈禮及打卡抽卡活動，買聖誕節交換禮物就先衝中山站逛起來。



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▲▼中山站快閃 罐頭豬LuLu愛意絨絨配送站 聖誕節必買新品推薦 / TOYZEROPLUS提供、WalkerLand窩客島整理



罐頭豬LuLu | LuLu Fluffy House愛意絨絨配送站

這次在快閃店「罐頭豬LuLu愛意絨絨配送站」的一大亮點，就是必買罐頭豬LuLu新品「美好時光系列」盲盒，結合泰迪與兔裝造型，搭配質感升級的毛料，打造超療癒觸感。而且台灣限定配色的靛藍閃絨與霧灰卷毛LuLu熊更是本次必買，神秘又奢華的絨毛質感，還有小配件的巧思與細節感，都讓粉絲們一定要收藏。▲▼中山站罐頭豬LuLu快閃店 聖誕節必買新品推薦美好時光系列 / TOYZEROPLUS提供、WalkerLand窩客島整理此外，快閃店內設有3.4公尺高的巨型氣偶及80公分絨絨熊排排坐的「愛意絨絨熊抱區」，是粉絲必拍的超萌打卡點。此外，首次引進燙布章與壓克力DIY工作坊，讓大家親手創作專屬LuLu周邊；還有豬你漂亮拍照機、豬多幸運扭蛋機等趣味體驗。店內更販售多款新品，無論是聖誕節主題LuLu豬、不倒翁系列，或是迷你版萌粒，通通都能一次買齊。▲▼中山站罐頭豬LuLu快閃店 聖誕節打卡點 必買新品推薦 / TOYZEROPLUS提供、WalkerLand窩客島整理現場不僅販售多款新品，更有超值聖誕福袋與滿額贈禮等多重優惠。在活動期間，凡在快閃店不限消費金額打卡，即可獲得隨機收藏卡一包；滿額消費還有機會帶回限定周邊商品如生日系列卡片、鯊魚Lu掛件等。12月14日起更有金綠聖誕樹福袋限量開賣，讓人就算走過、路過，都要被療癒系LuLu豬一秒圈粉。▲▼聖誕節中山站快閃 罐頭豬LuLu優惠活動及新品 / TOYZEROPLUS提供、WalkerLand窩客島整理

活動地點：新光三越台北南西店一館-9F活動會館（10491台北市中山區南京西路12號9F）

展售日期：2024年12月12日（四）2025年01月19日（日）

入場方式：免費入場