中和人的點點心新開店！超夯港式點心「點點心」，不只有超萌的豬仔流沙包，這次更有可愛的「豬豬煲」讓粉絲們通通要衝。點點心新開店全新插旗中和環球店，搶先推出11款新品、搭配豬仔造型煲，此外，更加碼更推出姓名優惠活動，名字有「ㄓㄨ」就能免費送麻婆火辣豆腐煲，中和人搶先朝聖。



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▲▼中和新開店點點心 港味豬豬煲姓名有ㄓㄨ免費吃麻婆豆腐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



點點心中和環球店資訊

人氣港點「點點心」12/13起全新插旗中和環球店，除了有超萌「豬仔包」造型燈箱打卡點之外，這次更全新推出「港味豬豬煲」11款新品，還搭配超可愛「豬仔造型煲蓋」萌翻全場。推薦新菜包括「金沙玉米豬豬煲」主打品牌特調的金沙奶油醬、以及去皮紅地瓜與金蜜玉米，還有爆米花超可愛，另一款「金沙雞翅豬豬煲」則吃得到薄粉雞中翅，讓粉絲吃到超涮嘴。▲▼中和新開店點點心 港味豬豬煲11款新品 豬仔造型煲蓋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，點點心也推薦海鮮控必點「蟹絲底里海鮮炊飯」，港式必吃「鹹魚翻身豆腐煲」搭配5隻香魚排排站，每一款港味豬豬煲上餐食都有可可愛愛的「豬仔造型蓋」以及童趣小風車，蒸氣還會從豬仔的鼻孔竄出，讓人IG打卡拍不停。▲▼點點心中和店 港味豬豬煲11款新品推薦 鹹魚翻身豆腐煲 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝慶祝中和環球店開幕，點點心推出「ㄓㄨ」同音優惠，12/24前只要姓名中有「ㄓㄨ」同音，點新菜就送麻婆火辣豆腐煲乙份，限量送完為止。12/13-12/17消費滿千元再送豬仔流沙包，讓中和人搶先朝聖。此外，「港味豬豬煲」將於12/19起於全台11間門市同步開賣，要在IG大洗版。▲▼點點心中和店 姓名有ㄓㄨ免費吃麻婆豆腐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地點：Global Mall環球購物中心中和店B2

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：02-2222-6628

開幕日：12月13日(五)

開幕活動：12月13日至17日，開幕首5日滿千贈「豬仔流沙包」，每日限量30份



點點心「港味豬豬煲」新菜販售資訊

12月13日起搶先開賣：中和環球店

12月19日起限定門市販售：微風信義店、微風北車店、新莊宏匯店、新店裕隆城店、桃園台茂店、中壢大江店、新竹巨城店、LaLaport台中店、台南三井店、台南新光店、高雄夢時代店



點點心「港味豬豬煲」新菜優惠活動

活動時間：12月24日前

活動內容：在有販售「港味豬豬煲」的點點心門市，任點一道新菜煲仔，且同桌客人姓名有「ㄓㄨ」同音字，免費招待「麻婆火辣豆腐煲」乙份，每日限量30份