2025最可愛春節禮盒推薦清單！過年過節，怎麼買禮盒、選禮盒，就是要夠有話題就對了。這次7-ELEVEN特別推出多款春節禮盒推薦，窩客島整理出21款萌系卡通禮盒，包含超人氣三麗鷗、蠟筆小新、史努比，還有近期最夯「吉伊卡哇、DINOTAENG」通通也在小七買得到，過年就買可愛禮盒當孩子王。



▲▼7-ELEVEN 2025卡通春節禮盒推薦 卡通禮盒優惠活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN 2025卡通春節禮盒優惠活動

針對春節送禮，窩客島推薦7-11超萌21款卡通聯名禮盒，從療癒到實用應有盡有。經典不敗的超人氣三麗鷗系列，推薦今年春節推出的Kuromi蛇年限定造型糖果桶，坐姿高達35公分，不僅是巨大存錢桶，還附贈蛇紋水晶貼紙。大耳狗軟糖禮盒則是30公分放大版的公仔存錢筒，頭頂蘋果寓意吉祥，粉絲一定要先搶。還有Hello Kitty旺來軟糖禮盒，迷你杯筊加籤詩小物，既實用又趣味十足，三麗鷗粉絲通通不能放過。▲▼7-ELEVEN卡通禮盒推薦 三麗鷗禮盒 Kitty禮盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了三麗鷗之外，本次禮盒更主打蠟筆小新、超人力霸王與史努比等人氣角色。蠟筆小新小葵造型餅乾禮盒內含可愛牛奶餅乾與收納功能的大頭餅乾盒。超人力霸王奧特曼扭蛋機，手部可動、能轉出扭蛋，帶回老家一秒變成孩子王。史努比造型滑板車禮盒則以精緻迴力車搭配爆米花，粉絲吃完絕對要收藏。▲▼7-ELEVEN卡通禮盒推薦 蠟筆小新禮盒 史努比禮盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝近期超人氣吉伊卡哇、DINOTAENG，這次也加入2025春節禮盒必買清單，風月堂法蘭酥三入組融合吉伊卡哇療癒角色，香草、草莓、可可三種口味小法蘭酥，搭配鐵盒精緻有質感。DINOTAENG呆萌町戳戳樂禮盒則帶來24格驚喜，包括棒棒糖、棉花糖與紋身貼紙，趣味十足，過年打卡發IG必備。▲▼7-ELEVEN卡通禮盒推薦 吉伊卡哇禮盒、DINOTAENG戳戳樂 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次7-ELEVEN更推薦老協珍人蔘精禮盒，附Hello Kitty聯名28吋行李箱，健康與時尚一次滿足。白蘭氏葉黃素飲禮盒則贈送庫洛米摺疊推車，8輪爬梯設計輕鬆載物，適合實用派粉絲。不論是療癒造型還是實用功能，不論自己用還是送禮，都能在小七買起來。推薦閱讀： 小七咖啡免費喝！7-11咖啡雙12優惠整理 對中姓名免費喝美式咖啡。 ▲▼7-ELEVEN禮盒推薦 三麗鷗行李箱 LINE熊大卡氏爐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

優惠時間：即日起至2025年2月12日

優惠內容：

2024/12/11~2025/2/12禮盒指定品項任選2件95折

2025/1/22~2/12指定禮盒2件95 折、3件88 折



7-ELEVEN 2025卡通春節禮盒推薦

DINOTAENG呆萌町戳戳樂禮盒：499元

風月堂法蘭酥三入組 CHIIKAWA：920元

史努比造型滑板車車 X爆米花禮盒：599元

超人力霸王奧特曼扭蛋機軟糖禮盒：1499元

超人力霸王雅克發光爆米花桶：699元

Kuromi蛇年限定造型糖果桶：1688元

三麗鷗大耳狗公仔存錢筒軟糖禮盒：1490元

卡滋X小葵多功能造型桶：1899元

喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒：599元

KT旺來軟糖X招財筆筒禮盒：699元

卡娜赫拉的小動物戳蛇麼禮盒：329元

京田製菓蠟筆小新造型餅乾禮盒：429元

好想兔蛇蛇如意存錢筒 蝦米球禮盒：699元

酷洛米達摩造型存錢筒 軟糖禮盒：699元

HELLO KITTY雙層旋轉花瓣收納盤：499元

美樂蒂立體行李箱 奶油餅乾禮盒：499元

唐老鴨可愛杯盤蛋捲禮盒：499元

迪士尼米奇新年好彩頭 三層餅乾禮盒：450元

老協珍人蔘精96入附HK28吋行李箱：4999元

白蘭氏葉黃素飲66入酷洛米推車組：3999元

桂格養氣人蔘76瓶附LINE卡式爐：4999元