7-11咖啡雙12優惠攻略！小七咖啡就是許多上班族的工作動力之一，這次雙12優惠，7-11在線上APP推出超狂咖啡優惠組合，而這次小七更加碼，針對高端精品咖啡「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，推出咖啡免費喝活動，咖啡控趁雙12優惠一次喝爆。



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▲▼7-11咖啡雙12優惠整理 對中姓名免費喝美式咖啡 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-11咖啡雙12優惠 OPENPOINT線上組合推薦

針對這次雙12優惠話題，如果要喝得划算、要搶優惠就要先鎖定OPENPOINT 線上優惠組合，在12/14前推出多款飲品組合，1212元就和喝到「46杯大美式」或是「32杯大拿鐵、28杯厚乳拿鐵、30杯黑糖珍珠撞奶、20杯精品拿鐵」等選擇，最低一杯不到27元就有，咖啡控一定要趁機補貨。在7-11門市現場也針對聖誕節、跨年，自12/11起推出「全品項大杯2杯79折、4杯75折」優惠。▲▼7-11咖啡雙12優惠整理 OPENPOINT咖啡1212元優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理7-11高端精品咖啡品牌「不可思議咖啡」這次為了慶祝6週年，自12月11日至2025年1月7日，推出飲品與週邊任選2件享第2件7折優惠，12月25日起更有「免費咖啡」活動，只要出示身分證，名字中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一字，即可免費兌換中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。▲7-11不可思議咖啡 對中姓名免費喝美式咖啡 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2024/12/14

優惠組合：

46杯大杯美式，組合優惠價1212元。

32杯大杯拿鐵，組合優惠價1212元。

28杯厚乳拿鐵，組合優惠價1212元。

30杯黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，組合優惠價1212元。

38杯經典純奶茶/純奶青，組合優惠價1212元。

20杯精品拿鐵/美式，組合優惠價1212元。



7-11咖啡雙12優惠 不可思議咖啡週年慶活動

活動期間：2024/12/11-2025/1/7

活動內容：

全品項飲品與週邊任選2件享第2件7折(價低者折)，以及單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。



活動期間：2024/12/25-2025/1/7

活動內容：

期間只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。