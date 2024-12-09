免費吃達美樂披薩！達美樂這次在聖誕節前，再度推出超狂「起司火山披薩」，超濃厚起司沾醬就像是火山岩漿，超療癒、超邪惡。這次達美樂針對新品「起司火山披薩」強勢回歸，12/12在三重門市推出100份「起司火山披薩」免費吃活動，挑戰最狂雙12優惠話題，三重人、披薩控、起司控通通要衝。



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▲▼免費吃達美樂起司火山披薩 聖誕節強勢回歸 三重店免費吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



達美樂 起司火山披薩

達美樂超狂新品「起司火山披薩」這次在聖誕節前再度回歸，主打在披薩中間打造「火山口」，放入濃郁的起司醬，外圈則可選擇經典披薩口味，讓粉絲可以拿披薩沾著吃、也能沾炸物一起享用。在開賣期間推出「外帶半價」、「外送買一送一」優惠，還有「巨無霸」加大版尺寸可以選擇，年末同樂會、速食趴一定要吃到。▲達美樂起司火山披薩 外帶半價 外送買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝更狂的是，達美樂在12/12雙12當天上午10:00，於達美樂三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」免費吃。當天憑現場發放的號碼牌，即可免費兌換一個「起司火山披薩」，每人限領一份。此外，當天10:30起再針對排隊的粉絲，抽出5位得獎者，免費獲得「火山披薩」系列神秘新品兌換券，12月20日起可使用，讓披薩控衝三重朝聖。▲三重達美樂起司火山披薩 免費發送活動辦法 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：即日起上市，期間限定供應

售價：690元起，共22種口味選擇



達美樂 起司火山披薩 三重店免費吃活動

活動期間：2024/12/12 10:00起

活動內容：達美樂三重三信門市將限量送出100份「起司火山披薩」，憑現場發放的號碼牌即可兌換乙份，線到先得，限量送完為止。



加碼活動：

2024/12/12 只要到店排隊的顧客，10:30 將再抽出 5位幸運得主，送出「火山披薩」系列的神秘限定新品兌換券乙張，12月20日起開始兌換。





詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。