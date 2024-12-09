炸雞控用買一送一慶祝雙12！拿坡里與三商炸雞同步推出超狂「雙12優惠」，買一送一、57折省超多。拿坡里披薩推出「買炸雞、送披薩」優惠，三商炸雞則推出「Team 炸雞」57折組合活動，會員來有專屬折扣回饋。兩大品牌的活動自12月6日及12月10日起陸續登場，炸雞控年末聚餐吃起來。



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▲▼拿坡里及三商炸雞雙12優惠買一送一推薦 / 拿坡里及三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



拿坡里披薩今年12月推出超狂優惠，自即日起至12/19，全台「拿坡里披薩」門市內用或外帶都可享有「買炸雞桶送披薩」優惠，406元就能吃到7塊炸雞、1個小披薩，超划算。其中，7塊炸雞桶還可選擇換成烤雞，滿足粉絲們的聚餐需求。



▲▼雙12優惠買一送一推薦 拿坡里及三商炸雞 / 拿坡里及三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里披薩炸雞 雙12優惠

此外，新更名的「三商炸雞」這次雙12也推出「Team 炸雞」優惠活動，自11月26日至12月19日，全台13家門市同步推出「炸雞通1+1」優惠，買一桶6塊炸雞桶、加上一桶香酥雞柳桶，享特價399元，等於下殺57折。炸雞以秘製醃料搭配現炸技術，提供脆皮與義式兩種風味，辣味與原味可自由搭配，讓炸雞控一次品嚐兩種人氣炸雞。三商會員使用點數還能再享折扣，讓人年底就在家開炸雞趴。▲▼雙12優惠推薦 拿坡里及三商炸雞買一送一 / 拿坡里及三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

優惠日期:2024年12月6日至12月19日

優惠內容:買炸雞送披薩，買1送1-買1桶7塊炸雞原價675元還送1個小披薩只要特價只要406元



三商炸雞 雙12優惠

優惠日期:2024年12月10日至12月19日

優惠內容:

1、「6塊炸雞桶」+「香酥雞柳桶」原價698元，現優惠價399元

2、美食卡會員限定-用3點數領券，「6塊炸雞桶」與人氣「香酥雞柳桶」原價698元，現優惠價僅389元