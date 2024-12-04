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必勝客雙12優惠買一送一！必勝客買一送一 大比薩222元聚餐開吃。

必勝客 買一送一 雙12 速食優惠 more
2024-12-04 17:11:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客
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編輯 張人尹

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必勝客雙12優惠買一送一！針對超狂雙12購物節話題，必勝客推出比薩價格殺到34折，還有多人餐最高現省804元，還有副食炸物買一送一優惠，無論是自己吃、還是揪團吃，優惠套餐組合通通都能派上用場，打造最狂雙12速食優惠。

推薦閱讀：肯德基雙12買一送一！肯德基雞塊薯條買一送一 買蛋撻送雞塊。

▲▼必勝客雙12優惠買一送一 大比薩222元聚餐開吃  / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客這波雙12單點優惠超佛心，主推款「起司狂熱大比薩」單點34折，只要222元就能聚餐開吃，更推薦搭配「酥皮玉米濃湯」買一送一，暖心又暖胃。不只比薩，愛吃義大利麵的粉絲不能錯過Pasta Hut系列，新推出的「番茄肉醬起司麵」等餐點單點99元起，個人比薩豪爽餐也有多款搭配，揪不到咖也能自己省一波。

▲必勝客雙12優惠推薦 玉米濃湯買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供

針對雙12聚餐需求，必勝客也推出「必選雙人激省餐」只要333元，包括大比薩和超夯酥炸嫩雞球，最高現省506元。想要更豐富，599元私廚饗宴餐加入雞柳條和飲料更超值。多人派對選「Hot經典超值甜蜜餐」，有兩個比薩、拼盤、甜點和飲料，1212元起就能輕鬆辦一場超豐盛派對，現省高達804元，約會聚會都適合。

▲必勝客雙12優惠推薦 單人餐 雙人餐優惠  / WalkerLand窩客島整理提供


此外，還有「PK雙饗卡APP」限定優惠，在12月期間免消費登入就可參加萬元旅遊金抽獎，還有多款專屬優惠。APP提供會員限定副品買一送一，包含「蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚」等買一送一，活動期間比雙12優惠再延長，讓粉絲們一路吃到12月底。

▲必勝客買一送一優惠推薦 PK雙饗卡APP限定優惠  / WalkerLand窩客島整理提供
 

必勝客12月優惠推薦

活動期間：12/3~12/16
活動推薦：
起司狂熱比薩單點222元
酥皮玉米濃湯 買一送一
激省義大利麵飯  99元起
個人比薩豪爽餐 179元起
起司咔滋餅雙片 99元
雙人激省餐 333元
 

必勝客PK APP 專屬優惠

活動期間：12/1~12/30
活動內容：
蜂蜜麻糬酥買一送一
川味香烤皮蛋豬血買一送一
酥炸魷魚鬚買一送一

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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