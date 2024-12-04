必勝客雙12優惠買一送一！針對超狂雙12購物節話題，必勝客推出比薩價格殺到34折，還有多人餐最高現省804元，還有副食炸物買一送一優惠，無論是自己吃、還是揪團吃，優惠套餐組合通通都能派上用場，打造最狂雙12速食優惠。



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▲▼必勝客雙12優惠買一送一 大比薩222元聚餐開吃 / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客12月優惠推薦

必勝客這波雙12單點優惠超佛心，主推款「起司狂熱大比薩」單點34折，只要222元就能聚餐開吃，更推薦搭配「酥皮玉米濃湯」買一送一，暖心又暖胃。不只比薩，愛吃義大利麵的粉絲不能錯過Pasta Hut系列，新推出的「番茄肉醬起司麵」等餐點單點99元起，個人比薩豪爽餐也有多款搭配，揪不到咖也能自己省一波。▲必勝客雙12優惠推薦 玉米濃湯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供針對雙12聚餐需求，必勝客也推出「必選雙人激省餐」只要333元，包括大比薩和超夯酥炸嫩雞球，最高現省506元。想要更豐富，599元私廚饗宴餐加入雞柳條和飲料更超值。多人派對選「Hot經典超值甜蜜餐」，有兩個比薩、拼盤、甜點和飲料，1212元起就能輕鬆辦一場超豐盛派對，現省高達804元，約會聚會都適合。▲必勝客雙12優惠推薦 單人餐 雙人餐優惠 / WalkerLand窩客島整理提供此外，還有「PK雙饗卡APP」限定優惠，在12月期間免消費登入就可參加萬元旅遊金抽獎，還有多款專屬優惠。APP提供會員限定副品買一送一，包含「蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚」等買一送一，活動期間比雙12優惠再延長，讓粉絲們一路吃到12月底。▲必勝客買一送一優惠推薦 PK雙饗卡APP限定優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：12/3~12/16

活動推薦：

起司狂熱比薩單點222元

酥皮玉米濃湯 買一送一

激省義大利麵飯 99元起

個人比薩豪爽餐 179元起

起司咔滋餅雙片 99元

雙人激省餐 333元



必勝客PK APP 專屬優惠

活動期間：12/1~12/30

活動內容：

蜂蜜麻糬酥買一送一

川味香烤皮蛋豬血買一送一

酥炸魷魚鬚買一送一