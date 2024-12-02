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肯德基雙12買一送一！肯德基雞塊薯條買一送一 買蛋撻送雞塊。

肯德基 雙12 速食 優惠 more
2024-12-02 22:24:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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肯德基雙12優惠買一送一！不只雙11超殺，肯德基雙12優惠超狂折扣，也讓粉絲嗨翻。本次肯德基雙12優惠主打雞塊、脆薯、雙色轉轉QQ球等買一送一優惠，還有99元套餐、蛋撻禮盒送炸雞，不管是自己獨享、還是揪團約吃都優惠。

推薦閱讀：麥當勞聖誕節優惠！麥當勞APP 連續26天抽1元大麥克 冰島來回機票。

▲▼肯德基 雙12優惠買一送一 雞塊脆薯蛋撻買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供



雙12肯德基買一送一優惠在12/3-12/16全面開跑，4塊上校雞塊、香酥脆薯、冰心蛋撻冰淇淋，通通都買一送一。此外只要使用外送+預定快取，還可以享有加碼優惠「鱈魚圈圈買一送一、雙色轉轉QQ球買一送一」，以及PK雙饗卡APP限定「8塊上校雞塊買一送一」，6大買一送一通通吃爆。

▲肯德基 雙12優惠買一送一 加碼外送買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供

除了買一送一，肯德基推出多款單人、雙人套餐，包含激省餐「咔啦脆雞+蛋撻+飲料」只要$99，還有雙11熱賣的咔啦雞腿堡套餐111元就吃爆。同時還有雙人分享餐$299元，直接打54折。不僅如此，還有「買蛋撻禮盒送雞塊」優惠活動，超適合下午茶開趴。

▲▼肯德基 雙12優惠 速食套餐優惠 買蛋撻送雞塊  / WalkerLand窩客島整理提供



 

肯德基 雙12優惠整理

活動期間：2024/12/3-12/16
優惠活動推薦：
買一送一優惠：
冰心蛋撻風味冰淇淋 買一送一、4塊上校雞塊 買一送一、香酥脆薯（小) 買一送一

外送+預定快取限定：
鱈魚圈圈 買一送一、雙色轉轉QQ球 買一送一

PK雙饗卡APP限定：
8塊上校雞塊 買一送一

滿滿蛋撻禮盒再送雞塊：
原味蛋撻x12+8塊上校雞塊x1，$359元。

 

 

 

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