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麥當勞聖誕節優惠！麥當勞APP 連續26天抽1元大麥克 冰島來回機票。

麥當勞APP 聖誕節 大麥克 優惠 more
2024-12-02 12:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞
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編輯 張人尹

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麥當勞APP優惠一路抽到聖誕節！這次麥當勞APP全球版週年慶，推出會員專屬活動「麥粉勇者 拯救公主」，12/4-12/29連續26天，粉絲可透過解任務抽大獎，獎項包括冰島來回機票、iPhone 16 Pro Max、1元大麥克套餐等，天天登入領獎還能享受飲料免費喝，速食控天天設鬧鐘準時上APP打卡。

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麥當勞 大麥克買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼麥當勞APP全球版「麥粉勇者 拯救公主」會員活動 抽機票及1元大麥克 / WalkerLand窩客島整理提供



今年麥當勞APP全球版活動升級，會員專屬的「麥粉勇者 拯救公主」邀粉絲化身勇者挑戰任務。活動期間每週都有新任務，要完成APP指定任務的方式，就要天天登入APP領取「鑰匙」，集滿5把鑰匙可享「單筆滿50元兌換中杯飲品」優惠，集滿12把鑰匙就能抽冰島來回機票、iPhone16 Pro Max、1元大麥克套餐大獎。
麥當勞經典品項回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲麥當勞APP全球版「麥粉勇者 拯救公主」會員專屬活動 / WalkerLand窩客島整理提供

除了「拯救公主」活動，會員還有點數兌換的超值驚喜。在12/2-12/15日，經典套餐「大麥克、勁辣鷄腿堡、原味/辣味麥脆鷄腿」等，兌換點數直接打對折，從原本的3600個M Point降至1800點就能兌換，打造粉絲們的速食優惠小確幸。
麥當勞歡樂送「深夜食堂」限定優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲麥當勞APP全球版 經典套餐兌換點數折半優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



 

麥當勞APP「麥粉勇者 拯救公主」會員專屬活動

活動期間：12月4日起至12月29日止。
活動方式：
麥當勞會員進入APP「麥粉勇者 拯救公主」回饋優惠頁面，參與「勇者麥粉 拯救公主」會員專屬活動，完成兌換指定任務優惠、累積指定數量之鑰匙，即可符合該獎品抽獎資格，有機會獲得「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，共計超過兩萬個獎項，總價值近千萬，活動詳情請見麥當勞官網。

注意事項：麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、優惠內容及終止活動之權利，活動詳情請見麥當勞APP。
 

麥當勞APP 經典套餐兌換點數折半優惠

活動期間：12月2日起至12月15日止。
優惠內容：全新上架的大麥克、勁辣鷄腿堡、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣經典套餐，原需以3,600個M Point兌換，優惠期間點數折半（1,800個M Point）即可兌換。

 

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