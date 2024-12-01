飲料控的冬季手搖杯開喝！看準飲料控冬季偏好濃厚、濃郁口感，各間手搖杯業者於12月起，紛紛推出冬季限定新飲品，無論是強調濃厚系奶香、可可香，或是主打療癒熱飲系列，都讓飲料控冬天也想天天來兩杯。這次窩客島整理11間手搖杯冬季新品，12月起通通開喝。



▲▼11間手搖杯冬季新品飲料推薦，12月起就能喝 / WalkerLand窩客島整理提供

