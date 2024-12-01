飲料控的冬季手搖杯開喝！看準飲料控冬季偏好濃厚、濃郁口感，各間手搖杯業者於12月起，紛紛推出冬季限定新飲品，無論是強調濃厚系奶香、可可香，或是主打療癒熱飲系列，都讓飲料控冬天也想天天來兩杯。這次窩客島整理11間手搖杯冬季新品，12月起通通開喝。
▲▼11間手搖杯冬季新品飲料推薦，12月起就能喝 / WalkerLand窩客島整理提供
一手私藏世界紅茶 乖乖紅豆泥奶茶
一手私藏世界紅茶攜手國民零食乖乖，推出冬季療癒飲品「乖乖紅豆泥奶茶」，主打濃郁紅豆泥搭配阿薩姆紅茶茶底，香甜滑順，打造冬季幸福感。另一款「紅豆泥茶拿鐵」，使用鮮奶取代奶粉，帶來輕盈口感與暖心選擇。不僅飲品吸睛，更特別推出聯名限量零食「玉米脆果紅豆泥奶茶風味」以茶香與酥脆口感的完美結合，讓飲料控越吃越涮嘴。
上市日期：即日起限量販售
品項及價格：
紅豆泥奶茶 (I)：$65
紅豆泥拿鐵 (I/H)：$75
門市活動一：2024/12/2~12/7門市消費任一飲品＋39 元，可以新品加購價購買紅豆泥奶茶一杯
門市活動二：2024/12/25 ~2025/1/4門市消費紅豆泥奶茶兩杯特價 100 元。
▲▼一手私藏世界紅茶冬季新品飲料推薦：乖乖紅豆泥奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供
COMEBUY聯名ETUDE 玫瑰普洱系列飲品
經典不敗手搖杯COMEBUY，這次秋冬攜手韓國美妝品牌ETUDE推出秋冬限定「唇萃玫好」活動。主推熱銷18年的「玫瑰普洱系列」飲品，以玫瑰芬芳結合普洱熟茶的醇厚風味，是少女們必喝的人氣飲品。本次聯名字即日起至12月15日，購買玫普系列飲品可獲ETUDE $100抵用券，還有機會隨機獲贈限量唇彩。此外，12月2日至12月6日，說出通關密語「唇萃玫好」，玫瑰飲品每杯折5元，讓飲料控的少女心大噴發。
活動時間：2024/12/09-12/15，數量有限，贈完為止
活動方式：凡至門市購買任四杯檔期飲品，即可隨機獲得乙條膜幻濾鏡迷你唇彩
活動時間：2024/12/02-12/06，單筆最高折抵三杯
活動方式：凡活動期間購買玫瑰系列飲品任一杯，購買前向店員說出通關密語「唇萃玫好（純粹美好）」，即可享每杯折5元優惠
▲▼COMEBUY冬季聯名推薦：買玫瑰普洱送唇彩 / WalkerLand窩客島整理提供
Chatime日出茶太 M&M’S可可拿鐵
這次Chatime日出茶太與M&M’S合作，推出「紅茶奶蓋」與「可可拿鐵」兩款限定飲品，以濃可可結合奶茶，搭配濃郁奶蓋，加入M&M’S經典糖衣巧克力，讓口感更加豐富。在11/29-12/15期間限定，在全台日出茶太門市（101店除外）限量供應，參加台北信義威秀快閃活動更有機會免費獲得飲品兌換券，直接免費喝新品。
全文介紹：信義區飲料免費喝！M&M’S信義快閃店，聯名日出茶太奶茶快閃開喝。
▲▼M&M’S攜手Chatime日出茶太推出聯名飲品，信義區快閃店有機會免費喝 / WalkerLand窩客島整理提供
SOMA 草莓菁茶歐蕾
，白狐院和SOMA聯名套餐，一套有「草莓焦糖奶油오鬆餅」與「草莓菁茶歐蕾」售價239元，讓人一次滿足甜點與飲品的雙重需求。草莓焦糖奶油오鬆餅結合自製草莓焦糖醬、新鮮草莓與乳霜，搭配副牌Oooo Waffle的猶如圓形冰棒棍的可愛造型華夫餅，口感多層次且滿滿儀式感。而草莓菁茶歐蕾則以高山茶搭配草莓果香，清新濃郁兼具，完美詮釋SOMA對茶飲的講究，讓甜蜜的草莓季充滿層次感與驚喜。
全文介紹：SOMA草莓飲料來了！新聯名草莓鬆餅 草莓菁茶歐蕾只在白狐院賣。
▲▼白狐院 X SOMA聯名草莓鬆餅、草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供。
再睡5分鐘 開心果奶蓋
這次，再睡5分鐘以開心果為主題推出兩款限量飲品，首推「開心果奶蓋」濃厚綿密的奶蓋搭配真實開心果碎，五款茶底自由選擇，讓開心果風味層層堆疊。而「開心果金萱沙沙」則將開心果與四季金萱茶凍結合，口感豐富又充滿茶韻。
全文介紹：再睡5分鐘買一送一！開心果奶蓋茶、開心果達克瓦茲要吃也要喝。
▲▼飲料買一送一先筆記，再睡5分鐘新品開心果奶蓋系列/WalkerLand窩客島整理提供。
七盞茶 小年糕奶茶
七盞茶這次冬季限定飲料，特別推出咀嚼係「小年糕奶茶」，以獨創配料軟Q小年糕搭配經典日夏奶茶，帶來茶香、奶香與糯米香的三重享受。針對冬天必喝的可可飲品，七盞茶則是推出經典「麥芽巧克力」使用美祿麥芽粉與奶精粉調製，還有鮮奶升級版「麥芽巧克力鮮乳」，鮮乳坊濃滑乳香讓整體風味再加分，最適合冬天開喝。
全文介紹：飲料控冬季必喝小年糕！七盞茶BT21聯名新飲料 麥芽巧克力加小年糕奶茶。
▲▼七盞茶冬季限定飲品，小年糕奶茶與麥芽巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供
烏弄 薑會回來薑汁熱飲
今年冬天，烏弄推出全新「薑會回來」系列飲品，特別採用自家熬煮的老薑薑汁作為基底，推出6款全新將之飲料，其中根據每款飲品風格，還特別調整不同辣度。新品中，經典款如黑糖薑母茶、黑糖薑汁鮮奶，用薑汁結合黑糖、鮮奶的豐富口感，讓人感受層次分明的溫暖滋味。還有升級喝法「黑糖薑可可」與帶有桂圓紅棗香氣的「薑汁桂圓」，甜中帶暖、香氣十足，是寒冬中暖胃暖心的最佳選擇。
全文介紹：飲料控冬天必喝手搖杯！烏弄老薑薑汁熱飲 無酒精調酒奶霜新品推薦。
▲▼烏弄冬季熱飲薑會回來系列，薑汁手搖杯推薦 / WalkerLand窩客島整理
Mr. Wish 烏龍堅果奶蓋
Mr. Wish這次研發的「堅果奶蓋」系列，主打風味濃郁，挑戰奶蓋秋冬必喝清單。全新組合「芭樂奶堅果芝芝」以嚴選紅心芭樂製成冰沙，搭配紅心芭樂果丁，加入特製堅果奶蓋，完美平衡芭樂的甜酸風味。另一款「烏龍奶堅果芝芝」則以烘焙小焙烏龍為基底，上層堅果奶蓋增添香氣，再撒上堅果碎，每一口都濃郁滑順。
全文介紹：紅心芭樂飲料買一送一！Mr. Wish烏龍堅果奶蓋 加碼外送買一送一。
▲▼Mr. Wish新品堅果奶蓋 Uber Eats指定飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供
麥吉 咖啡奶茶
麥吉也針對秋冬推出新品「咖啡奶茶系列」全台門市同步推出。除了基本款「咖啡奶茶」兩種風味一次滿足之外，還有加料升級版「烤蛋白霜咖啡奶茶」，用輕柔綿密的烤蛋白霜模擬藍天白雲的愜意。「太妃糖奶霜咖啡奶茶」則增添焦香奶霜的苦甜香氣，另一款「摩卡奶霜咖啡奶茶」搭配巧克力更提升層次，讓奶茶控口袋名單又加一。
全文介紹：飲料控衝西門町打卡！麥吉西門店打卡點升級 新品咖啡奶茶喝爆。
▲▼麥吉飲料推薦，新品咖啡奶茶系列 / WalkerLand窩客島整理提供
鶴茶樓 芝麻糊奶蓋
鶴茶樓新飲料是芝麻糊奶蓋超欠喝！鶴茶樓作為首創芝麻糊凍飲的品牌，今年12月再度推陳出新，推出全新「芝麻糊奶蓋」。這款以熟成芝麻醬搭配法國鮮奶油調製而成的墨黑奶蓋，不僅在視覺上吸睛，其濃郁的芝麻香更是在入口瞬間征服味蕾。每一口都能感受到芝麻碎帶來的細膩口感，讓芝麻控直呼幸福。這次新品搭配獨家的復刻奶茶基底，香氣層次更加豐富，絕對是初冬不可錯過的暖心選擇。
全文介紹：鶴茶樓飲料新品33元喝！芝麻糊奶蓋奶茶第二杯半價只有一天。
▲▼鶴茶樓 芝麻糊奶蓋系列12/4開賣首日第二杯半價/ WalkerLand窩客島整理提供。
初韻 冰心舒芙蕾
鮮果手搖杯「初韻」這次新品不是飲料，而是跨足甜點界，推出全新「冰心舒芙蕾」。主打以法國進口生乳與鮮奶油製作，搭配新鮮水果，打造蓬鬆柔軟的雲朵口感。提供原味、巧克力、抹茶等六種口味，以及霜淇淋系列，50元起就能入手，讓人一口水果茶、一首水果舒芙蕾，下午茶一次搞定。
上市日期：11/29起
價格：霜淇淋系列50元起、舒芙蕾系列70元起
▲▼手搖杯初韻，冬季甜點新品推薦：冰心舒芙蕾 / WalkerLand窩客島整理提供