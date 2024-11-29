飲料控冬天必喝推薦！主打無糖台灣茶的手搖杯「烏弄」，這次冬天特別以「老薑薑汁」為主角，推出六款不同風味的熱飲，從經典的黑糖薑母茶、到全新喝法「歐耶吉多」無酒精調酒，每款都適合寒冬暖心享用。同時還有隱藏版10元折價券，飲料控趁機喝新品。



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▲▼烏弄冬季熱飲薑會回來系列，薑汁手搖杯推薦 / WalkerLand窩客島整理



烏弄冬季熱飲 薑會回來系列

今年冬天，烏弄推出全新「薑會回來」系列飲品，特別採用自家熬煮的老薑薑汁作為基底，推出6款全新將之飲料，其中根據每款飲品風格，還特別調整不同辣度。新品中，經典款如黑糖薑母茶、黑糖薑汁鮮奶，用薑汁結合黑糖、鮮奶的豐富口感，讓人感受層次分明的溫暖滋味。還有升級喝法「黑糖薑可可」與帶有桂圓紅棗香氣的「薑汁桂圓」，甜中帶暖、香氣十足，是寒冬中暖胃暖心的最佳選擇。▲烏弄冬季熱飲薑汁手搖杯推薦黑糖薑母茶、薑汁桂圓 / WalkerLand窩客島整理特別的是，烏弄薑汁系列還有一款無酒聽調酒「歐耶吉多」，以波多黎各蛋奶酒為靈感，加入椰漿、黑糖與自家薑汁，搭配錫蘭肉桂與朵朵奶霜，口感滑順、香氣濃郁，椰香與木質花香都能喝得到，讓飲料控彷彿置身歐洲冬日市集。本次新品在2024/12/02~2025/02/28期間限定開賣，同時只要登入線上點餐系統，即可領券享有歐耶吉多(M)單杯折10元優惠，飲料控冬天必喝。▲烏弄冬季熱飲薑汁手搖杯推薦歐耶吉多無酒精調酒 / WalkerLand窩客島整理

供應期間：2024/12/02~2025/02/28

品項及價格：

黑糖薑母茶(M)：60元

黑糖薑汁鮮奶(M)：65元

黑糖薑可可(M)：65元

薑汁桂圓(M)：60元

桂圓紅棗茶(M)：60元

歐耶吉多(M)：75元



歐耶吉多 新品嚐鮮優惠

發券日:2024/12/02~12/12

使用日:2024/12/02~12/20

活動方式：掃描QRcode(點選專屬網址)登入線上點餐系統，即可領券享有歐耶吉多(M)單杯折10元優 惠!