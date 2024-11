飲料控最近都在夯「開心果」!風靡歐洲的開心果熱潮,近期強勢席捲台灣,療癒的堅果風味超適合在秋冬品嚐。除了歐洲很夯的開心果霜淇淋、開心果甜點之外,在台灣更有一系列「開心果飲料」在今年秋冬限定開喝。這次窩客島幫你整理5款「開心果飲料、開心果咖啡」,開心果控照三餐喝爆。



▲▼開心果飲料 開心果咖啡 開心果奶蓋推薦清單 / WalkerLand窩客島整理提供



NO COFFEE 開心果奶蓋拿鐵

NO COFFEE「翡翠開心果可頌」作為此次新品的亮點,選用被譽為「歐洲翡翠」的義大利地中海開心果,打造出獨特的香濃內餡,結合濃郁細滑的鮮奶卡士達醬,豐富的口感令人一試傾心。外層使用比利時天然發酵奶油與頂級竹炭粉調製而成,呈現酥脆且層次分明的黑金可頌外殼,不僅滿足味蕾,更以其奢華外觀吸引目光,成為社交媒體上的熱門打卡美食。



▲▼NO COFFEE 開心果新品!開心果可頌 開心果奶蓋拿鐵一定要吃。 / WalkerLand窩客島整理提供





ODD ONE OUT 開心果鐵觀音鮮奶茶

手搖杯ODD ONE OUT(OOO)超高人氣「開心果飲品」系列這次強回歸,OOO這次推出三款全新升級的開心果系列,無論開心果抹茶、開心果鐵觀音鮮奶茶、還有超濃厚的「特!開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」開心果奶蓋奶茶。



▲▼ODD ONE OUT 開心果鐵觀音鮮奶茶,開心果鐵觀音鮮奶茶香緹。 / WalkerLand窩客島整理提供



再睡5分鐘 開心果奶蓋

再睡5分鐘以開心果為主題推出兩款限量飲品,首推「開心果奶蓋」濃厚綿密的奶蓋搭配真實開心果碎,五款茶底自由選擇,讓開心果風味層層堆疊。而「開心果金萱沙沙」則將開心果與四季金萱茶凍結合,口感豐富又充滿茶韻。更將於12/25聖誕節加碼推出一日快閃活動,只要到門市唸出通關密語「一起開心果聖誕」,即可享全品項買一送一優惠,數量有限,先到先得。



▲▼飲料買一送一先筆記,再睡5分鐘新品開心果奶蓋系列/WalkerLand窩客島整理提供。



五桐號 開心果奶霜奶茶

五桐號全新奶霜奶茶系列,推出新品「開心果奶霜奶茶」與「太妃奶霜奶茶」兩款奶茶控新歡。「開心果奶霜奶茶」以堅果香氣搭配療癒茶香,打造滑順口感,還吃得到堅果顆粒。另一款「太妃奶霜奶茶」則以焦糖香濃的太妃奶霜搭配醇厚奶茶,更是奶茶控這次必喝新飲料。



▲▼五桐號新品開心果奶霜奶茶、太妃奶霜奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供



有飲 開心果奶霜椰子

這次有飲新品開心果系列,推出3款飲品,其中特別以綿密的開心果奶霜作為主角,推出「開心果奶霜椰椰、開心果奶霜穀物茶」。香氣濃郁、充滿穀物香氣的開心果,搭配「椰子水」基底超清爽,或是搭「穀物茶」焙烤香氣更襯托出開心果的風味。



▲▼有飲3款開心果新品 開心果奶霜椰子 / WalkerLand窩客島整理提供